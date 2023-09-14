Евгения Уваркина: «У нас пока нет нужды приобретать отечественные автомобили»

Потому что в гараже городской администрации полно «Тойот-Камри».

На прошлой неделе президент России поручил правительству до февраля 2024 года разработать комплекс мер, направленных «на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей».



— Чиновникам нужно быть поскромнее, чем раньше, — сказал Владимир Путин.



Пересядет ли на отечественные автомобили городское руководство?



— У нас пока нет нужды приобретать отечественные автомобили, — ответила на вопрос GOROD48 глава города Евгения Уваркина. — Как только появится такая необходимость, мы, конечно, будем покупать продукцию отечественного автопрома.



Высокопоставленные чиновники городской администрации предпочитают «Тойоты-Камри». В гараже мэрии — десяток таких машин.



Напомним, что впервые идею пересадки российских чиновников вице-премьер правительства РФ Борис Немцов при первом президенте страны. Этим летом с инициативой обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.