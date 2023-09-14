Общество

57 минут назад

Евгения Уваркина: «У нас пока нет нужды приобретать отечественные автомобили»

12 1205
#администрация Липецка
3
Евгения Уваркина: «У нас пока нет нужды приобретать отечественные автомобили»

Потому что в гараже городской администрации полно «Тойот-Камри».

На прошлой неделе президент России поручил правительству до февраля 2024 года разработать комплекс мер, направленных «на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей».

— Чиновникам нужно быть поскромнее, чем раньше, — сказал Владимир Путин.

Пересядет ли на отечественные автомобили городское руководство?

— У нас пока нет нужды приобретать отечественные автомобили, — ответила на вопрос GOROD48 глава города Евгения Уваркина. — Как только появится такая необходимость, мы, конечно, будем покупать продукцию отечественного автопрома.

Высокопоставленные чиновники городской администрации предпочитают «Тойоты-Камри». В гараже мэрии — десяток таких машин.

Напомним, что впервые идею пересадки российских чиновников вице-премьер правительства РФ Борис Немцов при первом президенте страны. Этим летом с инициативой обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
12 1205
#администрация Липецка
3

Комментарии (12)

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Липчанин

3 минуты назад
Горожанин, вы не в теме. В Германии, Франции, Англии чиновники ездят на авто. Причём очень дорогих, а не Камри.
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Влад

4 минуты назад
почему в 21 веке чиновник должен иметь машину?
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Лиза

9 минут назад
Конечно, чиновникам удобнее ездить Тойотах, а простой народ с работы и на работу будет бежать вслед за автобусами, потому что стоимость проезда увеличится, а если ещё и с пересадкой, то никаких денег не хватит.
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Сергей

9 минут назад
Газель пасажирскую на всю структуру, как раз всё поместятся. Совещания выездные проводить, ладно, ладно, с кондиционером.
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Горожанин

10 минут назад
В нормальных странах президенты ездят на велосипедах, а тут завхозы на тойотах
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)))))

10 минут назад
Что значит нет необходимости пересаживаться? Продать иномарки, купить наши авто, а разницу в бюджет, направить на то, на что вечно не хватает, например пару квартир детям-сиротам)
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Старый житель Липецка

16 минут назад
Аристарх Людвигович, я и в Липецке таксистов на Мерседесах видел. Наверное, ещё трофейных)))
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Аристарх Людвигович

25 минут назад
Автохам, так они там и на "Мерседесах", ездят, я в кинЕ видал. В советском, это которое никогда не врёт.
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Автохам

36 минут назад
В цивилизованных странах на Камри ездят таксисты. Позорище..
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65+

43 минуты назад
Надо отобрать инамарки и продать с аукциона ! Уваркиной и Гранта за счастье а то велосипед .
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