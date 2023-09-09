Житель Елецкого района украл зубы

Похищенное злоумышленник продал по бросовой цене.

Елецкие дознаватели завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя посёлка Солидарность, которого обвиняют в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия, в феврале 2023 года в родном посёлке тайно похитил два металлических зуба рыхлителя автогрейдера. Запчасти он продал своему знакомому по цене лома за 800 рублей.

Муниципальное учреждение оценило ущерб в 13 500 рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» передают в суд, мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.



Похищенное. Фото УМВД РФ по Липецкой области

