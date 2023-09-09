Происшествия

сегодня, 09:02

Житель Елецкого района украл зубы

7 2066
#Кража
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Житель Елецкого района украл зубы

Похищенное злоумышленник продал по бросовой цене.

Елецкие дознаватели завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя посёлка Солидарность, которого обвиняют в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия, в феврале 2023 года в родном посёлке тайно похитил два металлических зуба рыхлителя автогрейдера. Запчасти он продал своему знакомому по цене лома за 800 рублей.

Муниципальное учреждение оценило ущерб в 13 500 рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» передают в суд, мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.

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Похищенное. Фото УМВД РФ по Липецкой области

7 2066
#Кража
2

Комментарии (7)

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матвей

сегодня, 13:32
Липчанка, а всё остальные мягкие и пушистые
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неоднозначник

сегодня, 12:41
800 рублей нетрудно заработать за один день.мораль не позволяет ?
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Липчанка

сегодня, 11:33
$€$€$€, У нас исстари веков кто что может то и прет Это уже в крови ...и все орут при этом держи вора
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Гость.

сегодня, 11:30
У нас ангар в закрытой охраняемой зоне аэропорта пропал без следно, на бомжей свалили и дело закончилось. А здесь 2 ржавых зубьев и до 2 лет.
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$€$€$€

сегодня, 10:30
А вот миллионы бы украл бюджетные, стал бы уважаемым человеком и двери жизни все были бы открыты
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Безмасочник

сегодня, 10:11
Не зубы, а зубья.
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Гость

сегодня, 09:12
Ну и новость))) по заголовку можно подумать, что съемную челюсть украли))) =
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