В День знаний нарушали сухой закон

Нарушения выявили, проанализировав данные системы ЕГАИС.

Анализ данных системы ЕГАИС показал, что 1 сентября в Липецкой области три юрлица всё же продали алкоголь, хотя в Липецкой области торговля спиртным в этот день была запрещена.



«Лицензиатам будет объявлено предостережение о недопущении нарушения законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции», — сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.