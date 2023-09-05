Общество
сегодня, 15:13
В День знаний нарушали сухой закон
Нарушения выявили, проанализировав данные системы ЕГАИС.
Анализ данных системы ЕГАИС показал, что 1 сентября в Липецкой области три юрлица всё же продали алкоголь, хотя в Липецкой области торговля спиртным в этот день была запрещена.
«Лицензиатам будет объявлено предостережение о недопущении нарушения законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции», — сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
«Лицензиатам будет объявлено предостережение о недопущении нарушения законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции», — сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
житель
Маразм
Алькаш
////гость\\\\
гость
Ёжик