Общество

сегодня, 15:13

В День знаний нарушали сухой закон

6 832
#торговля #алкоголь
4
В День знаний нарушали сухой закон

Нарушения выявили, проанализировав данные системы ЕГАИС.

Анализ данных системы ЕГАИС показал, что 1 сентября в Липецкой области три юрлица всё же продали алкоголь, хотя в Липецкой области торговля спиртным в этот день была запрещена.

«Лицензиатам будет объявлено предостережение о недопущении нарушения законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции», — сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
6 832
#торговля #алкоголь
4

Комментарии (6)

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Как гость
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житель

29 минут назад
много кто в этот день торговали на розлив пивом, а у них три всего юрлица
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Маразм

39 минут назад
Кто это придумал? Для чего? Где логика?
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Алькаш

44 минуты назад
Кто же лакомился запрещённкой в этот святой день?Школьники?
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////гость\\\\

57 минут назад
ага прям сухой закон везде, оно и видно было, катался на великах в этот день, столько дворов и улиц проехали - ничего не поменялось
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гость

сегодня, 15:34
Дрова тоже сделали месячную выручку
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Ёжик

сегодня, 15:29
Бархат озолотился в это день
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