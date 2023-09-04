Общество

28 минут назад

Водитель с купленными за 170 000 рублей поддельными правами попался автоинспекторам

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#подделка документов
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Водитель с купленными за 170 000 рублей поддельными правами попался автоинспекторам

Ростовчанин училя на водителя категории «B», но не решился сдавать экзамены в ГИБДД.

Утром 23 августа в селе Тербуны автоинспекторы остановили автомобиль жителя Ростовской области, и у водитель предъявил поддельное водительское удостоверение.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, подозреваемый купил поддельные права на сайте объявлений за 170 000 рублей. При этом ростовчанин имел документ о прохождении обучения по программе профессиональной подготовки водителя транспортного средства категории «B», но не решился сдавать экзамены в ГИБДД, решив приобрести фальшивое водительское удостоверение.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Мужчине грозит до года лишения свободы.
273
#подделка документов
1

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