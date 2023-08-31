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сегодня, 11:32
Toyota впервые произведет 10 млн автомобилей за год
Японская компания Toyota Motor в 2023 году планирует выпустить 10,2 млн автомобилей. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на газету Nikkei.
По ее данным, план установлен на уровне 10,2 млн машин. Из них 3,4 млн авто будет произведено в самой Японии, а еще 6,8 млн единиц - на зарубежных производственных площадках. Таким образом, эти показатели вырастут на 30% и 10% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Отмечается, что в случае успешной реализации плана Toyota Motor впервые в своей истории преодолеет планку в 10 млн произведенных автомобилей за год.
По ее данным, план установлен на уровне 10,2 млн машин. Из них 3,4 млн авто будет произведено в самой Японии, а еще 6,8 млн единиц - на зарубежных производственных площадках. Таким образом, эти показатели вырастут на 30% и 10% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Отмечается, что в случае успешной реализации плана Toyota Motor впервые в своей истории преодолеет планку в 10 млн произведенных автомобилей за год.