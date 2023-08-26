Общество

42 минуты назад

Прокуратура проверит все медучреждения региона после информации о прекращении социальных и стимулирующих выплат

3 334
#выплаты #задержка
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Прокуратура проверит все медучреждения региона после информации о прекращении социальных и стимулирующих выплат

Поводом для проверки послужила информация о невыплатах младшему медперсоналу елецкой горбольницы имени Семашко

В соцсетях сообщается о приостановки с февраля этого года социальных и стимулирующих выплатах, а также начислении отпускных уже после ухода в отпуск, младшему медперсоналу елецкого горбольницы Имени Семашко. Сообщается, что ущемленные в правах сотрудники больницы обращались в прокуратуру, после чего активистов вызывало руководство больницы и угрожало увольнением.

В прокуратуре Липецкой области сообщили GOROD48, что обращения в прокуратуру не было, но, несмотря на это, по факту появления информации в соцсетях проверка будет проведена. Причем прокуратура проверит не только елецкую больницу имени Семашко, но и все медучреждения региона.


3 334
#выплаты #задержка
1

Комментарии (3)

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Сан.,,Мечта"

10 минут назад
И санаторий проверьте,а то бывшая ворочала что хотела.
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Лиза

10 минут назад
Да им и так платят нормально,плюс "дополнительные" заработки,позволяющие отдыхать каждый год в Турции. А так спроси,все прибедняются,последнюю корку хлеба доедают.Сколько сейчас допустим стоит сделать водительскую справку неофициально?
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Ххх

14 минут назад
Читать статьи невозможно, наймите редактора. Ошибка на ошибке.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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