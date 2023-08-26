Прокуратура проверит все медучреждения региона после информации о прекращении социальных и стимулирующих выплат

Поводом для проверки послужила информация о невыплатах младшему медперсоналу елецкой горбольницы имени Семашко

В соцсетях сообщается о приостановки с февраля этого года социальных и стимулирующих выплатах, а также начислении отпускных уже после ухода в отпуск, младшему медперсоналу елецкого горбольницы Имени Семашко. Сообщается, что ущемленные в правах сотрудники больницы обращались в прокуратуру, после чего активистов вызывало руководство больницы и угрожало увольнением.



В прокуратуре Липецкой области сообщили GOROD48, что обращения в прокуратуру не было, но, несмотря на это, по факту появления информации в соцсетях проверка будет проведена. Причем прокуратура проверит не только елецкую больницу имени Семашко, но и все медучреждения региона.





