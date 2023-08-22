Происшествия

сегодня, 09:30

В Липецкой области разыскивают водителя, сбившего 17-летнего парня

2 1395
#авария #ДТП
1
В Липецкой области разыскивают водителя, сбившего 17-летнего парня

Юноша госпитализирован.

Полицейские разыскивают водителя, который поздно вечером 21 августа в Усмани на улице Строительной сбил 17-летнего парня. Как сообщает УГИБДД, юноша доставлен в больницу. 

«21 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4079 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 523. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3795 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — рассказали в ГИБДД.

2 1395
#авария #ДТП
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это Вы

59 минут назад
Ещё в Сселках небыли.
ответить

Веселый

сегодня, 09:46
Камеры найдут
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
31
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

Дом, надворная постройка и баня горели в Липецкой области
#МЧС #пожар
Дом, надворная постройка и баня горели в Липецкой области

сегодня, 09:24

Происшествия
42-летний рецидивист обокрал пожилых супругов
#кража
1
42-летний рецидивист обокрал пожилых супругов

сегодня, 08:52

Происшествия
Спасение поросят собрало пробку на Лебедянском шоссе
#ДТП
15
Спасение поросят собрало пробку на Лебедянском шоссе

вчера, 16:39

Происшествия
Поросята визжат, но никто не пострадал
#ДТП
19
Поросята визжат, но никто не пострадал

вчера, 15:47

Происшествия
Угнанный в Грязях «ВАЗ-21101» застрял на просёлочной дороге
#угон #автомобиль
7
Угнанный в Грязях «ВАЗ-21101» застрял на просёлочной дороге

вчера, 13:07

Происшествия
10-летний велосипедист столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего мальчика
#авария #ДТП
5
10-летний велосипедист столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего мальчика

вчера, 12:53

Происшествия