В Липецкой области разыскивают водителя, сбившего 17-летнего парня

Юноша госпитализирован.

Полицейские разыскивают водителя, который поздно вечером 21 августа в Усмани на улице Строительной сбил 17-летнего парня. Как сообщает УГИБДД, юноша доставлен в больницу.

«21 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4079 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 523. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3795 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — рассказали в ГИБДД.