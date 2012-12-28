Пермяка задержали в Липецке с 32 граммами «синтетики»

У 28-летнего жителя Пермского края изъяли партию синтетического наркотика.«Мужчину задержали по подозрению в сбыте запрещенных веществ в садоводческом товариществе в Правобережном районе Липецка. В наружном кармане его куртки полицейские обнаружили два свертка с порошкообразным содержимым. Ещё 40 свертков полицейские нашли в шарфе подозреваемого», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В свертках находилось около 32 граммов N-метилэфедрона. Задержанный пояснил, что нашел подработку в интернете. Она заключалась в распространении наркотиков через закладки.Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Пермяку грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия он арестован.