Убийство, которого не было

По социальным сетям расходится информация о смертоносной поножовщине у бара «Трибуна».

С утра по липецкому сегменту социальных сетей расходится информация о двойном убийстве, которое якобы произошло 14 августа в Липецке у паба «Трибуна» — женщина зарезала двух мужчин.



Информацию сопровождает видеозапись: ее автор показывает толпу у паба, машину «скорой» и следы крови на тротуаре.



Ни в полиции, ни в следственном комитете информацию о поножовщине не подтвердили.



В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что никаких убийств в указанном месте не совершалось.



— В полицию заявлений от участников предполагаемого конфликта, не поступало. Не получали мы информации о раненых и из медицинских учреждений города. Однако видеозапись, как и сообщение о происшествии, будут изучены, — рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

