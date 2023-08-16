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Убийство, которого не было

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#убийство #женщина
Убийство, которого не было

По социальным сетям расходится информация о смертоносной поножовщине у бара «Трибуна».

С утра по липецкому сегменту социальных сетей расходится информация о двойном убийстве, которое якобы произошло 14 августа  в Липецке у паба «Трибуна» — женщина зарезала двух мужчин.

Информацию сопровождает видеозапись:  ее автор показывает толпу у паба, машину «скорой» и следы крови на тротуаре. 

Ни в полиции, ни в следственном комитете информацию о поножовщине не подтвердили.

В  пресс-службе СУ СК России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что никаких убийств в указанном месте не совершалось. 

— В полицию заявлений от участников предполагаемого конфликта, не поступало. Не получали мы информации о раненых и  из медицинских учреждений города. Однако видеозапись, как и сообщение о происшествии, будут изучены, —  рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#убийство #женщина

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