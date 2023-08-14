Грузовик сбил пару не велосипеде: погибла женщина

За три дня на дорогах области погиб один человек и 13 – пострадали.





Авария со смертельным исходом произошла ночью 12 августа в Усманском районе: на дороге Усмань – Поддубовка – Воробьевка 22-летний водитель грузовика «ГАЗ» наехал на пару, передвигавшуюся на велосипеде. Велосипедист, личность которого устанавливается, госпитализирован, а его пассажирка погибла на месте.

Трижды за пятницу и выходные дни водители сбивали пешеходов.

11 августа селе Вешаловка Липецкого района 28-летняя женщина за рулем «Ниссана» сбила 12-летнего подростка. Мальчик госпитализирован.



13 августа на трассе Липецк – Усмань 32-летний водитель «Лады Калины» допустил наезд на 26-летнюю девушку. Она также доставлена в больницу.

Еще одна подобная авария произошла вчера в Липецке: во дворе на улице Космонавтов 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан» сбила 66-летнего мужчину. Пенсионер получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

в Липецке на улице Неделина 36-летний водитель «Киа» сбил 16-летнего подростка на электросамокате. Юноша доставлен в больницу.

В эти выходные выросла статистика ДТП с электросамокатами: 13 августа

Серьезная авария произошла 12 августа на трассе «Дон» в Хлевенском районе. 30-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и его автомобиль врезался в световую опору. В аварии пострадали водитель и два его пассажира — 54-летняя женщина и 10-летний мальчик. Все трое госпитализированы









Фото УГИБДД по Липецкой области



«По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся расследования», — сообщили в УГИБДД.

За три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 71 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 32 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 221. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7416 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — добавили в автоинспекции.