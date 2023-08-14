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Грузовик сбил пару не велосипеде: погибла женщина
За три дня на дорогах области погиб один человек и 13 – пострадали.
Трижды за пятницу и выходные дни водители сбивали пешеходов.
11 августа селе Вешаловка Липецкого района 28-летняя женщина за рулем «Ниссана» сбила 12-летнего подростка. Мальчик госпитализирован.
13 августа на трассе Липецк – Усмань 32-летний водитель «Лады Калины» допустил наезд на 26-летнюю девушку. Она также доставлена в больницу.
Еще одна подобная авария произошла вчера в Липецке: во дворе на улице Космонавтов 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан» сбила 66-летнего мужчину. Пенсионер получил травму, и после оказания помощи был отпущен.В эти выходные выросла статистика ДТП с электросамокатами: 13 августа в Липецке на улице Неделина 36-летний водитель «Киа» сбил 16-летнего подростка на электросамокате. Юноша доставлен в больницу.
Серьезная авария произошла 12 августа на трассе «Дон» в Хлевенском районе. 30-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и его автомобиль врезался в световую опору. В аварии пострадали водитель и два его пассажира — 54-летняя женщина и 10-летний мальчик. Все трое госпитализированы
Фото УГИБДД по Липецкой области
«По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся расследования», — сообщили в УГИБДД.За три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 71 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
«За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 32 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 221. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7416 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — добавили в автоинспекции.