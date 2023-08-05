Жара будет продолжаться: завтра в Липецкой области до +34

В ближайшие трое суток на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области ожидается жаркой и без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-27 градусов тепла, что на 4-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +17 до +22 градусов, днем температура составит от +29 до +34 градусов.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +18 до +20 градусов, днем она составит от +31 до +33 градусов.

День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году – 6 градусов тепла.