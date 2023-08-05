Погода в Липецке

сегодня, 14:04

Жара будет продолжаться: завтра в Липецкой области до +34

3 388
#Погода в Липецке
3
Жара будет продолжаться: завтра в Липецкой области до +34

В ближайшие трое суток на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области ожидается жаркой и без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-27 градусов тепла, что на 4-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +17 до +22 градусов, днем температура составит от +29 до +34 градусов.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +18 до +20 градусов, днем она составит от +31 до +33 градусов.

День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году – 6 градусов тепла.

3 388
#Погода в Липецке
3

Комментарии (3)

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Елена

26 минут назад
Жара, а жителям Липецка некуда пойти, речку испортили, центральный пляж стал похож на помойку, даже песок не могли чистый привезти. До реконструкции было лучше, понтонный мост мешает течению и очищению реки, какой же "умный" его придумал, искусственный интеллект рулит, чем дальше, тем страшней. Позор.
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Animal planet.

27 минут назад
777, отлично это когда дождь и 15 градусов,а то и меньше.
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777

сегодня, 14:12
ОТЛИЧНО.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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