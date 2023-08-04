Общество

18 минут назад

Отсутствие ограждения на контейнерной площадке обошлось в 250 000 рублей

64
#ЖКХ
1
Отсутствие ограждения на контейнерной площадке обошлось в 250 000 рублей

На этот раз нарушения выявили у дома №96 по улице Гагарина.

У дома №96 по улице Гагарина в Липецке на контейнерной площадке отсутствует ограждение с трёх сторон, а бетонное основание площадки разрушено. Эти нарушения выявили сотрудники Госжилинспекции Липецкой области при проведении инспекционного визита.

В результате управляющую компанию «Угловая» оштрафовали на 250 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Фото - vk.com/club194273300
64
#ЖКХ
1

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