Кражу велосипеда из подъезда записала камера видеонаблюдения

В краже подозревают 29-летнего мужчину.

Ещё 8 июля 28-летний липчанин обратился в полицию с заявлением о краже велосипеда более чем за 10 тысяч рублей.



В краже подозревают 29-летнего мужчину.



«Выбрав подходящий момент, он проник в подъезд многоквартирного жилого дома, и на 13-м этаже в коридоре общего пользования обнаружил велосипед, который присвоил и в спешке покинул место преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



