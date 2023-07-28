Происшествия

59 минут назад

Кражу велосипеда из подъезда записала камера видеонаблюдения

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#кража
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В краже подозревают 29-летнего мужчину.

Ещё 8 июля 28-летний липчанин обратился в полицию с заявлением о краже велосипеда более чем за 10 тысяч рублей.

В краже подозревают 29-летнего мужчину.

«Выбрав подходящий момент, он проник в подъезд многоквартирного жилого дома, и на 13-м этаже в коридоре общего пользования обнаружил велосипед, который присвоил и в спешке покинул место преступления», -  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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#кража
1

Комментарии (1)

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Зек Валера

29 минут назад
К нам этого воришку на перевоспитание!
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