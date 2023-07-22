40 минут назад
В районе Сырского рудника отключат холодную воду
23 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в трех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители полутора десятка улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе переулков Кочубея, Морозова. Воду подвезут по заявкам потребителей.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3 по улице Октябрьской – машина с водой будет стоять возле дома № 1.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.