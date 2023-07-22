Общество

40 минут назад

В районе Сырского рудника отключат холодную воду

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#отключение
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В районе Сырского рудника отключат холодную воду

23 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в трех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители полутора десятка улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Сырского рудника: дом № 2 по улице Прудной, частный сектор улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, переулка Узорного, котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Прудная 2.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе переулков Кочубея, Морозова. Воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3 по улице Октябрьской – машина с водой будет стоять возле дома № 1.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
79
#отключение
1

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