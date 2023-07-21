Чтобы улететь на отдых, усманец расплатился с долгами по алиментам

Мужчина задолжал по алиментам на ребёнка 94 000 рублей.

В Усманском районе мужчина задолжал по алиментам на ребёнка 94 000 рублей. Отец лишь частично платил алименты, в связи с чем образовалась задолженность.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, cудебным приставом было вынесено постановление об ограничении в выезде должника за пределы России.



Должнику было необходимо вылететь из страны, и узнав об ограничении, он полностью оплатил задолженность по алиментам.



Постановление об ограничении права на выезд из страны отменили, и усманец смог улететь на отдых.







