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Чтобы улететь на отдых, усманец расплатился с долгами по алиментам

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#дети #алименты
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Чтобы улететь на отдых, усманец расплатился с долгами по алиментам

Мужчина задолжал по алиментам на ребёнка 94 000 рублей.

В Усманском районе мужчина задолжал по алиментам на ребёнка 94 000 рублей. Отец лишь частично платил алименты, в связи с чем образовалась задолженность.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, cудебным приставом было вынесено постановление об ограничении в выезде должника за пределы России.

Должнику было необходимо вылететь из страны, и узнав об ограничении, он полностью оплатил задолженность по алиментам.

Постановление об ограничении права на выезд из страны отменили, и усманец смог улететь на отдых.



1 243
#дети #алименты
1

Комментарии (1)

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