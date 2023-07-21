Липчанин нашёл телефон и обчистил банковский счёт его владельца

Его будут судить за кражу.

В суд направлено уголовное дело в отношении 18-летнего липчанина, обвиняемого в кражах телефона и денег со счета его владельца.



«По версии следствия, 24 апреля обвиняемый в дворе дома по улице Мира на бордюре нашел сотовый телефон за 7700 рублей, принадлежавший 44-летнему липчанину. Он разблокировал телефон, и банковское приложение, похитил с расчетного счета потерпевшего 29 400 рублей. Деньги перевел на расчетный счет друга», - сообщает пресс-служба УМВД ярости по Липецкой области.



19 400 рублей мужчина успел потратить. А 10000 рублей и телефон изъяты полицейскими.