Происшествия

сегодня, 08:06

Липчанин нашёл телефон и обчистил банковский счёт его владельца

4 594
#кража
1
Липчанин нашёл телефон и обчистил банковский счёт его владельца

Его будут судить за кражу.

В суд направлено уголовное дело в отношении 18-летнего липчанина, обвиняемого в кражах телефона и денег со счета его владельца.

«По версии следствия, 24 апреля обвиняемый в дворе дома по улице Мира на бордюре нашел сотовый телефон за 7700 рублей, принадлежавший 44-летнему липчанину. Он разблокировал телефон, и банковское приложение, похитил с расчетного счета потерпевшего 29 400 рублей. Деньги перевел на расчетный счет друга», - сообщает пресс-служба УМВД ярости по Липецкой области.

19 400 рублей мужчина успел потратить. А 10000 рублей и телефон изъяты полицейскими.
4 594
#кража
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дед

29 минут назад
Безмасочник, Поколение тик тока,оно такое.
ответить

Ч

31 минуту назад
" да уж " , думаю Вы ближе к реальности !
ответить

Безмасочник

55 минут назад
И зачем это ему было нужно? Такие деньги проще и полезнее добыть честным трудом.
ответить

да уж

сегодня, 08:15
Всё в духе времени.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Водитель «Вольво» врезался в припаркованную «Газель» из-за плохого самочувствия
#ДТП
6
Водитель «Вольво» врезался в припаркованную «Газель» из-за плохого самочувствия

вчера, 22:09

Происшествия
Задержан 34-летний липчанин, подозреваемый в серии преступлений против половой неприкосновенности
#изнасилование
17
Задержан 34-летний липчанин, подозреваемый в серии преступлений против половой неприкосновенности

вчера, 17:25

Происшествия
За разбитый шеринговый автомобиль с грязинца требовали 912 660 рублей
#ДТП #каршеринг
1
За разбитый шеринговый автомобиль с грязинца требовали 912 660 рублей

вчера, 16:31

Происшествия
28-летний ельчанин взял четыре кредита на 2,8 миллиона рублей и перевёл деньги мошенникам
#мошенничество
13
28-летний ельчанин взял четыре кредита на 2,8 миллиона рублей и перевёл деньги мошенникам

вчера, 15:04

Происшествия
44-летнего липчанина обвиняют в нападении с ножом на подростка
#поножовщина #конфликт
6
44-летнего липчанина обвиняют в нападении с ножом на подростка

вчера, 14:30

Происшествия
В районе Центрального рынка пропал 12-летний мальчик
#пропавшие без вести
14
В районе Центрального рынка пропал 12-летний мальчик

вчера, 14:10

Происшествия