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Повышается предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе

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#военные #запас #возраст

Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Госдума приняла в третьем чтении закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания.

В соответствии с изменениями в закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривается новый предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет, - уточняется на сайте Госдумы.

Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. По действующим нормам, он соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда. Закон устанавливает, что для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания — 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Помимо этого, в соответствии с законом граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными Силами РФ операций за пределами страны.
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#военные #запас #возраст

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