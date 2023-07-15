В Липецкую область вернётся июльская погода

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 июля – 18-19 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 17 и 18 июля – 20-22 градуса тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.



День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 7 градусов тепла.