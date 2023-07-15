Погода в Липецке

сегодня, 14:10

В Липецкую область вернётся июльская погода

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#погода
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В Липецкую область вернётся июльская погода

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 июля – 18-19 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 17 и 18 июля – 20-22 градуса тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.

День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 7 градусов тепла.
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#погода
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Комментарии (2)

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Житель Липецка

53 минуты назад
Никакой вам веры нет. Утром писали,что дожди целый день, сейчас перенесли на 17 часов. Даже в день массовых гуляний липчан не можете дать точный прогноз! Гнать вас надо поганой метлой со всем вашим оборудованием ! Позор! 21 век, а вы гадаете, хоть бы в окно поглядывали!
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ГостьЯ

сегодня, 14:21
Когда же уже выпадет снег , да ударят морозы под тридцать !?! Надоела эта жара!!
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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