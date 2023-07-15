сегодня, 14:10
В Липецкую область вернётся июльская погода
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 июля – 18-19 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 17 и 18 июля – 20-22 градуса тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.
День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 7 градусов тепла.
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13.07.2023 14:38Погода в Липецке
Житель Липецка
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