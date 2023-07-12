Происшествия

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Повторно попавшийся на пьяной езде водитель протащил висящего на руле сотрудника ДПС по асфальту

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#пьяная езда #ДПС
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Повторно попавшийся на пьяной езде водитель протащил висящего на руле сотрудника ДПС по асфальту

Усманец лишился автомобиля, прав на 2,5 года, а полицейскому он должен выплатить 170 000 рублей.

Усманский районный суд вынес приговор 23-летнему мужчине сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 318 УК РФ и части 1 статьи 264.1 УК РФ: мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения, уже будучи подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, а также применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении инспектора ДПС в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 23 ноября 2022 года 01:49 инспекторы ДПС в районе дома №28Б по улице Вельяминова в Усмани остановили автомобиль «ВАЗ 21103», но на тот момент 22-летний водитель после остановки двигатель автомобиля не заглушил.

Когда инспектор подошел к водительской двери автомобиля «ВАЗ 21103» и потребовал водительское удостоверение и документы на машину, водитель ответил, что документов у него нет.

При этом инспектор ДПС заметил, что от водителя шёл резкий запах спиртного изо рта. Полицейский сообщил, что обязан отстранить водителя от управления и предложил проследовать с ним в служебный автомобиль «Хендай Солярис» для составления протокола.

Но водитель включил передачу и резко тронулся, начав движение, задев при этом инспектора ДПС аркой проема водительской двери. Полицейский схватился за руль и водительскую дверь, чтобы предотвратить свое падение. Но водитель в это время продолжил движение, протащив инспектора ДПС не менее 10 метров по асфальту.

В конце концов полицейский упал на асфальт, а машина поехала в сторону села Завальное Усманского района. Сотрудники ДПС, включив проблесковые маячки на служебном автомобиле, начали преследование, и на переулке Гончаренко автомобиль всё же был остановлен.

У водителя было установлено состояние алкогольного опьянения: алкотектор показал наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,639 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. На мужчину был составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

Позже судмедэкспертиза установила, что инспектору ДПС в результате действий водителя были причинены множественные ссадины на правой ладони, кровоподтек на правом бедре, ссадина на левого колене — все эти повреждения расценены как не причинившие вреда здоровью человека.

Причём за пьяную езду этот водитель  4 октября 2022 года уже был оштрафован на 30 000 рублей и лишён прав на полтора года. Как оказалось, 15 ноября 2022 года он сдал водительское удостоверение в ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району, а уже 23 ноября снова сел за руль пьяным.

B суде 23-летний усманец полностью признал вину и раскаялся. Он рассказал, что вечером 22 ноября вместе с сожительницей приехал в Усмань в гости, где пил коньяк. А после среди ночи сел за руль и поехал домой.

В результате водителя признали виновным и по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний назначили 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года и со штрафом в 20 000 рублей.

Автомобиль «ВАЗ 21103» конфискован в собственность государства.

Также с мужчины взыскали в пользу сотрудника ДПС 170 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
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#пьяная езда #ДПС
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Комментарии (4)

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Поскольку

10 минут назад
А чо ,полицейский не получил серьезных травм ,просто нарушителя недостаточно посадить ,а наказать его огромным штрафом и чтобы он за него работал в поте лица ! А те ,что он получил ,слишком малы !
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А чо

42 минуты назад
Не пасадили.
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Гость

45 минут назад
Хорошо, что не сбил никого. Прав надо пожизненно лишать. Или дать реальный срок. Пьяный за рулём - потенциальный убийца.
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я

сегодня, 11:52
а че это 20? за повторное косарей 100 надо
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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