1426 взрослых и 1241 ребёнок пострадали от клещей

451 снятый с людей клещ был заразным.

По состоянию на 6 июля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 2 667 человек. Среди пострадавших 1241 ребенок.



Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2 307 клещей, из них 306 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (13,3%), 138 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6%), 7 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.



В 16,1% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,9% – на территории садоводческих товариществ, в 67,8% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.



Акарицидные обработки в Липецкой области проведены на площади 975 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании – на площади 87 гектаров.