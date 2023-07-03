В России

сегодня, 18:41

В ЦБ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

19

Многие кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина. 

При этом некоторые игроки опасаются — их беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, нововведение может повлиять на их комиссионные доходы.

«В основном диалог идет вокруг суммы. Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме всё-таки было бы оптимальным», — подчеркнула Бакина.

В ЦБ рассчитывают, что в ближайшее время рынок и регулятор придут к компромиссу, и законопроект будет принят. В Банке России выступают за то, чтобы до конца года законопроект был принят.

19

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр
#День металлурга
На НЛМК ко Дню металлурга стартовала серия интеллектуальных игр
НЛМК Live

Еще в рубрике

Maag поставила на паузу развитие сети в РФ

сегодня, 18:43

В России
В Москве в Центральной почтовой таможне обнаружили мину при досмотре посылок
#таможня #почта #мина
В Москве в Центральной почтовой таможне обнаружили мину при досмотре посылок

сегодня, 15:59

В России
Губернатор Брянской области заявил о возгорании двух домов в результате обстрела ВСУ
#обстрел #Брянск
Губернатор Брянской области заявил о возгорании двух домов в результате обстрела ВСУ

сегодня, 14:49

В России
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года
#МРОТ
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

сегодня, 14:03

В России
Длительность рабочей недели россиян выросла до рекордного уровня
#рабочая неделя #рекорд
Длительность рабочей недели россиян выросла до рекордного уровня

сегодня, 13:15

В России
В ЦБ РФ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей
#экономика #переводы
В ЦБ РФ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

сегодня, 12:22

В России