В ЦБ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

Многие кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина.

При этом некоторые игроки опасаются — их беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, нововведение может повлиять на их комиссионные доходы.



«В основном диалог идет вокруг суммы. Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме всё-таки было бы оптимальным», — подчеркнула Бакина.



В ЦБ рассчитывают, что в ближайшее время рынок и регулятор придут к компромиссу, и законопроект будет принят. В Банке России выступают за то, чтобы до конца года законопроект был принят.



