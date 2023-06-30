«Взяла копьё и метнула так, что соперницы рты пораскрывали»

Мария Новикова опередила сильнейших сверстниц страны больше чем на метр.

Эпическую победу в первенстве России по лёгкой атлетике в Чебоксарах среди юношей и девушек одержала липецкая копьеметательница Мария Новикова.

Вплоть до последней попытки Маша шла только на 5-м месте и казалось, вряд ли сможет побороться за медали. Неизвестно, какая Барбора Шпотакова (чешская спортсменка, 2-кратная олимпийская чемпионка, которая с 2008 года удерживает рекорд мира в метании копья – 72,28 м, прим,) вселилась в нашу спортсменку, но в последней попытке она взбодрилась и послала снаряд сразу на победное расстояние – 49 метров 40 сантиметров. Ставшая второй Евгения Неверова из Анапы отстала больше, чем на метр – 48,22.

Конечно, на выступлении не могло не сказаться, что Новикову тренирует одна в своё время из сильнейших представительниц липецкой «королевы спорта» Наталья Рощупкина, участница Олимпийских Игр-2000, занявшая 6-е место в семиборье.

В метании диска Новикова днём ранее остановилась у порога пьедестала почёта, заняв 4-е место с результатом 30,70 м. Победила здесь Алёна Баранова из Санкт-Петербурга - 38,69.

Ещё одно «золото» ранее принёс липецкой команде Иван Коломиец в десятиборье – 5206 очков, опередив на 32 очка серебряного призёра Матвея Меланченко из Гулькевичей Краснодарского края.

Результаты нашего спортсмена по видам: 100 м - 11,74; прыжок в длину - 6,05; толкание ядра - 12,40; прыжок в высоту - 162; 400 м - 54,63; 110 м с/б - 16,37; метание диска - 22,08; прыжок с шестом - 290; метание копья - 31,67; 1500 м - 5.06,67.

Подготовили спортсмена Ирина Трухина и Любовь Игаева.



Фото из архива участников соревнований

