В столкновении автомобилей под управлением юных водителей пострадала 35-летняя женщина

За сутки на дорогах области пострадали два человека.

27 июня в Лебедяни на улице Победы столкнулись автомобили «Лада Ларгус» с 18-летним водителем и «ВАЗ-2110» под управлением 23-летнего парня. В аварии получила травмы 35-летняя пассажирка «ВАЗа», женщина госпитализирована.Еще одна авария с пострадавшим произошла в Липецке: около 15:00 на улице Катукова столкнулись «Форд» 29-летнего водителя и «БМВ» под управлением 45-летнего мужчины. Травмы получила 63-летняя пассажирка «Форда».Вчера экипажи ГИБДД зарегистрировали еще 26 аварий, в этих ДТП пострадавших не было.«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4926 нарушений правил дорожного движения. Остановлены пятеро пьяных водителей водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 54 водителя.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4700 случаев превышения скорости, выезда на встречную полосу и нарушений правил парковки», - сообщили в УГИБДД по Липецкой области.