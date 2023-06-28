Происшествия

27 минут назад

В столкновении автомобилей под управлением юных водителей пострадала 35-летняя женщина

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#авария #ДТП
В столкновении автомобилей под управлением юных водителей пострадала 35-летняя женщина

За сутки на дорогах области пострадали два человека.

27 июня в Лебедяни на улице Победы столкнулись автомобили «Лада Ларгус» с 18-летним водителем и «ВАЗ-2110» под управлением 23-летнего парня. В аварии получила травмы 35-летняя пассажирка «ВАЗа», женщина госпитализирована.

Еще одна авария с пострадавшим произошла в Липецке: около 15:00 на улице Катукова столкнулись «Форд» 29-летнего водителя и «БМВ» под управлением 45-летнего мужчины. Травмы получила 63-летняя пассажирка «Форда».

Вчера экипажи ГИБДД зарегистрировали еще 26 аварий, в этих ДТП пострадавших не было. 

«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4926 нарушений правил дорожного движения. Остановлены пятеро пьяных водителей водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 54 водителя.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4700 случаев превышения скорости, выезда на встречную полосу и нарушений правил парковки», - сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

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#авария #ДТП

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