Происшествия
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В Краснинском районе после прохода колонны ЧВК «Вагнер» были найдены две боевые гранаты
Гранаты обнаружили во время уборки от мусора территории трассы Красное – Талица.
В Краснинском районе после прохода военной колонны ЧВК «Вагнер» были найдены две боевые гранаты. Об этом сообщил глава Краснинского района Алексей Телков в своём Telegram-канале.
Гранаты обнаружили во время уборки от мусора территории трассы Красное–Талица. Трассу, где располагалась военная колона ЧВК «Вагнер», также обследовали на наличие опасных военных деталей. Как оказалось — не зря.
Напомним, что 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» прибыли в Краснинской район в четвёртом часу дня, некоторые там заночевали.
«Уважаемые жители района, будьте внимательны и осторожны. При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по номеру 102 или 112», – обращается к жителям района Алесей Телков.
Гранаты обнаружили во время уборки от мусора территории трассы Красное–Талица. Трассу, где располагалась военная колона ЧВК «Вагнер», также обследовали на наличие опасных военных деталей. Как оказалось — не зря.
Напомним, что 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» прибыли в Краснинской район в четвёртом часу дня, некоторые там заночевали.
«Уважаемые жители района, будьте внимательны и осторожны. При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по номеру 102 или 112», – обращается к жителям района Алесей Телков.
.i.
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