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В Кр­аснинском районе после прохода колонны ЧВК «В­агнер» были найдены две боевые гранаты

7 1558
#Вагнер #мятеж
4
В Кр­аснинском районе после прохода колонны ЧВК «В­агнер» были найдены две боевые гранаты

Гранаты обнаружили во время уборки от мусора территории трассы Кр­асное – Талица.

В Кр­аснинском районе после прохода военной колонны ЧВК «В­агнер» были найдены две боевые гранаты. Об этом сообщил глава Краснинского района Алексей Телков в своём Telegram-канале. 

Гранаты обнаружили во время уборки от мусора территории трассы Кр­асное–Талица. Трассу, где располагалась военная колона ЧВК «Вагнер», также обследовали на наличие опасн­ых военных деталей. Как оказалось — не зря. 

Напомним, что 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» прибыли в Краснинской район в четвёртом часу дня, некоторые там заночевали.

«Уважаемые жители рай­она, будьте внимател­ьны и осторожны. При обнаружении подозри­тельных предметов незамедлительно сообща­йте по номеру 102 или 112», – обращается к жителям района Алесей Телков.
7 1558
#Вагнер #мятеж
4

Комментарии (7)

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.i.

20 минут назад
Ну, за такой подвиг главу района как минимум к звезде героя представлять надо.
ответить

Может

22 минуты назад
Это партизаны забыли?
ответить

Безмасочник

24 минуты назад
Урожай 23 года - лимонки вместо грибков
ответить

Это

26 минут назад
Провокация ...
ответить

От любви

34 минуты назад
До ненавсти как горорится...
ответить

Не гость

35 минут назад
Остальное найдут грибники. Администрации района троекратное ура за эффективную защиту населения!
ответить

цирк

44 минуты назад
их оставила местная тер. оборона из числа ,,мчс,, и им подобных, увидев настоящих воинов-148 проц
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
23
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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