Происшествия

52 минуты назад

«Таким не место в нашем селе»: житель Липецкого района вызвал манипулятор и разворотил дом знакомого

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#повреждение имущества
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«Таким не место в нашем селе»: житель Липецкого района вызвал манипулятор и разворотил дом знакомого

Односельчане вместе выпивали и поссорились.

Отделом МВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении 47-летнего жителя Липецкого района.

События, которые привели к возбуждению дела, произошли 27 февраля в одном из сел Липецкого района. В доме 35-летнего жителя села выпивали несколько знакомых. Один из них поссорился с хозяином дома.

«47-летний мужчина обвинил хозяина дома в недостойном поведении и сказал, что ему не место в их селе. Когда все разошлись, он вызвал манипулятор, ввел в заблуждение водителя, и тот разрушил часть дома», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Ущерб, нанесённый владельцы дома, оценен в 216 000 рублей. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
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#повреждение имущества
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Комментарии (1)

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4 минуты назад
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