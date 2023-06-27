«Таким не место в нашем селе»: житель Липецкого района вызвал манипулятор и разворотил дом знакомого

Односельчане вместе выпивали и поссорились.

Отделом МВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении 47-летнего жителя Липецкого района.



События, которые привели к возбуждению дела, произошли 27 февраля в одном из сел Липецкого района. В доме 35-летнего жителя села выпивали несколько знакомых. Один из них поссорился с хозяином дома.



«47-летний мужчина обвинил хозяина дома в недостойном поведении и сказал, что ему не место в их селе. Когда все разошлись, он вызвал манипулятор, ввел в заблуждение водителя, и тот разрушил часть дома», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Ущерб, нанесённый владельцы дома, оценен в 216 000 рублей. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

