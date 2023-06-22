Общество

56 минут назад

Липчанка сняла НЛО

6 1164
#НЛО
3

Светящийся предмет в небе женщина увидела вчера вечером.

Ирина Акользина прислала GOROD48 видео, снятое накануне вечером в селе Ситовка.

— Около 21:30 мы возвращались по улице Октябрьской домой с акции «Свеча памяти» и обратили внимание на летящий объект. Сначала подумали, что это воздушный шар, но в нем было что-то светящееся, на фонарь, вроде не похожее, — рассказала Ирина.

Возможно, Ирина сняла так называемый китайский фонарик, который запустил кто-то из участников «Свечи памяти».




6 1164
#НЛО
3

Комментарии (6)

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Гость

23 минуты назад
А потом леса горят, не пойми из-за чего
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Патриот

31 минуту назад
Патриотичненько.
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кокс

33 минуты назад
Я конечно не эксперт по НЛО но судя по всему это китайский фонарик полетел.
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александр

35 минут назад
обычный фонарик .ну что это пепелац что ли .
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48

36 минут назад
даже на плохой записи видно сердечко фонарика.
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valerafromsplus

37 минут назад
Это был летающий паук-сенокосец-кровосос))
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