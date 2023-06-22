Общество
56 минут назад
Липчанка сняла НЛО
Светящийся предмет в небе женщина увидела вчера вечером.
Ирина Акользина прислала GOROD48 видео, снятое накануне вечером в селе Ситовка.
— Около 21:30 мы возвращались по улице Октябрьской домой с акции «Свеча памяти» и обратили внимание на летящий объект. Сначала подумали, что это воздушный шар, но в нем было что-то светящееся, на фонарь, вроде не похожее, — рассказала Ирина.
Возможно, Ирина сняла так называемый китайский фонарик, который запустил кто-то из участников «Свечи памяти».
— Около 21:30 мы возвращались по улице Октябрьской домой с акции «Свеча памяти» и обратили внимание на летящий объект. Сначала подумали, что это воздушный шар, но в нем было что-то светящееся, на фонарь, вроде не похожее, — рассказала Ирина.
Возможно, Ирина сняла так называемый китайский фонарик, который запустил кто-то из участников «Свечи памяти».
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