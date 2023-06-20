Происшествия

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Мошенники выманили деньги у 72-летней ельчанки, предложив компенсацию за БАДы

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#мошенничество
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Мошенники выманили деньги у 72-летней ельчанки, предложив компенсацию за БАДы

За прошедшие сутки жители Липецкой области перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей.

72-летняя ельчанка стала жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерке позвонила «государственный инспектор» и поинтересовалась, принимала ли та БАДы, а после уточнила, чувствовала ли пенсионерка недомогание после употребления добавок.

После этого пенсионерку обрадовали: за некачественные витамины ей полагается компенсация в 360 000 рублей. Но чтобы получить деньги, нужно внести 25 000 рублей через банкомат на нужный счёт.

После перевода денег ельчанке сообщили, что ей полагается 560 000 рублей, но ещё нужно оплатить страховку. Пенсионерка отказалась и пошла в полицию.

А жительница Грязинского района перечислила 400 000 рублей мошенникам, которые уговорили её инвестировать в торговые сделки. Выгодный бизнес предложил «сотрудник безопасности» газодобывающей компании.

Женщина установила специальное приложение для работы с акциями, и после первого перевода в 15 000 рублей, ей даже перечислили 900 рублей. Тогда она продолжила перечислять деньги, часть из которых взяла в кредит и одолжила у соседей.

А в июне женщина обнаружила, что аккаунты «консультанта» были удалены, и обратилась в полицию.
171
#мошенничество
1

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