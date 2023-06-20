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27 минут назад

Школьники массово отравились в загородном лагере

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Школьники из Екатеринбурга отравились в загородном лагере под Первоуральском. Об этом сообщает Газета.ру.

Как рассказала изданию мать одного из отдыхающих, в загородном лагере массово отравились дети. Как добавила женщина, у ее ребенка поднялась температура и он несколько дней находился в лазарете. Позже несовершеннолетний рассказал матери о том, что в отряде еще болеет около пяти человек.

«Детей рвет по очереди, руководство замалчивает все, подростки сами жалуются и просят забрать их домой», — поделилась она в разговоре с изданием.

Представители регионального Роспотребнадзора вспышку кишечной инфекции отрицают. При этом в службе подтвердили, что несовершеннолетние обращались к медработникам в учреждении с болями в животе и тошнотой.

Санврачи уже организовали проверку.
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