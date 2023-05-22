Липецкий мини-футбол объявил о переходе в Суперлигу

Финансирование команды в связи с этим будет увеличено.

Липецкий мини-футбольный клуб в социальных сетях сегодня сделал заявление, что воспользуется правом воспользуется правом выхода в сильнейший дивизион России и сезон-2023/24 проведёт в Суперлиге.

«Долгожданное повышение в классе стало возможным благодаря поддержке Правительства региона», - отмечено в обращении.

Другими словами руководители Липецкой области решили поддержать мини-футбол и увеличат ему ассигнования из бюджета.

Мини-футбольный клуб имеет два источника финансирования: частный и областной. Сумма прибавки в сообщении не разглашается.

Липецкая команда два сезона подряд занимает 2-е место в Высшей лиге. В финале липчане оба раза проиграли дублёрам столичного «КПРФ», но коммунисты перейти на новый уровень не могут, так как в Суперлиге уже играет их основная команда. Право автоматически переходит к Липецку.

В прошлом сезоне липчане отказались от повышения в классе. Тогда президент клуба Алексей Гречишников нашёл красивую формулу для отказа – мол, не хотим уходить, оставив за спиной не выигранный трофей – кубок за победу в «вышке». Завоевать его вновь не получилось, но, видимо, в Липецке поняли, что бодаться в финалах даже с дублёрами одного из флагманов отечественного мини-футбола можно до бесконечности. И, наверное, свою роль сыграла позиция творца «липецкого мини-футбольного клуба» главного тренера Темура Алекберова, который в кулуарах говорил, что покинет команду, если она второй раз не воспользуется правом на повышение.

В 2006-09 гг. МФК «Липецк» уже выступал в Суперлиге. Высшее достижение было показано на второй сезон – 9-е место из 13-ти команд в 2007/08 гг. Из той команды вышли Дмитрий Лысков и Данил Кутузов, позже успешно выступавшие за сборную России.

GOROD48 на основании собственных источников первым сообщил, что принципиальное решение по повышению команды в классе уже принято и назвал имена первых потенциальных новичков.