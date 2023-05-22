Спорт

33 минуты назад

Липецкий мини-футбол объявил о переходе в Суперлигу

135
#Мини-футбол
Липецкий мини-футбол объявил о переходе в Суперлигу

Финансирование команды в связи с этим будет увеличено.

Липецкий мини-футбольный клуб в социальных сетях сегодня сделал заявление, что воспользуется правом воспользуется правом выхода в сильнейший дивизион России и сезон-2023/24 проведёт в Суперлиге.

«Долгожданное повышение в классе стало возможным благодаря поддержке Правительства региона», - отмечено в обращении.

Другими словами руководители Липецкой области решили поддержать мини-футбол и увеличат ему ассигнования из бюджета.

Мини-футбольный клуб имеет два источника финансирования: частный и областной. Сумма прибавки в сообщении не разглашается.

Липецкая команда два сезона подряд занимает 2-е место в Высшей лиге. В финале липчане оба раза проиграли дублёрам столичного «КПРФ», но коммунисты перейти на новый уровень не могут, так как в Суперлиге уже играет их основная команда. Право автоматически переходит к Липецку.

В прошлом сезоне липчане отказались от повышения в классе. Тогда президент клуба Алексей Гречишников нашёл красивую формулу для отказа – мол, не хотим уходить, оставив за спиной не выигранный трофей – кубок за победу в «вышке». Завоевать его вновь не получилось, но, видимо, в Липецке поняли, что бодаться в финалах даже с дублёрами одного из флагманов отечественного мини-футбола можно до бесконечности. И, наверное, свою роль сыграла позиция творца «липецкого мини-футбольного клуба» главного тренера Темура Алекберова, который в кулуарах говорил, что покинет команду, если она второй раз не воспользуется правом на повышение.

В 2006-09 гг. МФК «Липецк» уже выступал в Суперлиге. Высшее достижение было показано на второй сезон – 9-е место из 13-ти команд в 2007/08 гг. Из той команды вышли Дмитрий Лысков и Данил Кутузов, позже успешно выступавшие за сборную России.

GOROD48 на основании собственных источников первым сообщил, что принципиальное решение по повышению команды в классе уже принято и назвал имена первых потенциальных новичков.

135
#Мини-футбол

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
6
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

Первушин хочет попасть в «серебряную» группу, тренер «Сатурна» уверен, что его команду разгонят
#Сергей Первушин #"Металлург" #Илья Глебов
2
Первушин хочет попасть в «серебряную» группу, тренер «Сатурна» уверен, что его команду разгонят

сегодня, 19:47

Спорт
19-летний Болдырев выдал лучший матч за «Металлург», липчане забили четыре «Сатурну»
#Футбол #"Металлург"
15
19-летний Болдырев выдал лучший матч за «Металлург», липчане забили четыре «Сатурну»

вчера, 21:00

Спорт
Всё потеряно, кроме девичьей чести?
#Волейбол #ВК "Липецк" #переходные матчи
10
Всё потеряно, кроме девичьей чести?

вчера, 11:06

Спорт
Футболист дубля «Металлурга» вообразил себя Ибрагимовичем: пострадала вся команда
#"Металлург-М"
9
Футболист дубля «Металлурга» вообразил себя Ибрагимовичем: пострадала вся команда

20.05.2023 21:43

Спорт
Труш обещает борьбу, тренер Курска недоволен – комментарии и видеообзор 1-го стыкового матча
#Волейбол #ВК "Липецк"
1
Труш обещает борьбу, тренер Курска недоволен – комментарии и видеообзор 1-го стыкового матча

20.05.2023 15:10

Спорт
Кому играть за «Липецк» в стыках? Лидеры уехали, Курск победил в первом матче
#Волейбол #ВК "Липецк" #переходные матчи
7
Кому играть за «Липецк» в стыках? Лидеры уехали, Курск победил в первом матче

19.05.2023 19:50

Спорт