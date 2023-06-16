В Липецкой области бывшую чиновницу осудили за оформление дорогого отдыха под видом командировок

Бывшего начальника организационно-правового отдела администрации Данковского района Оксану Фалееву суд признал виновной по четырём эпизодам мошенничества по части 1 статьи 159 УК РФ и одном случае покушения на мошенничество, но освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.





Следствие настаивало, что женщина обманывала бухгалтерию района, предоставляя отчеты с ложными сведениями о служебных командировках, а на самом деле под таким соусом подавался обычный отдых. Суммы в обвинительном заключении фигурировали немаленькие. По данным следствия, с 7 августа 2015 года по 14 октября 2015 года чиновница получила 9 127 рублей на служебную командировку в Татарстан, но потратила деньги на отдых в этой республике. С 16 августа по 7 октября 2016 года она же получила 262 500 на организацию бесплатного отдыха под видом служебной командировки в Крым. С 30 августа по 10 октября 2016 года она также получила 10 640 рублей на отдых в Крыму под видом служебной командировки. С 24 июля по 12 сентября 2017 года Оксана Фалеева получила 371 000 рублей на отдых под видом командировки в Санкт-Петербург. С 24 июля по 6 октября 2017 года она также получила 18 135 рублей на отдых под видом командировки в Санкт-Петербург. Со 2 июля по 14 августа 2018 года женщина получила 350 000 рублей на организацию отдыха в Краснодаре под видом командировки. С 9 июля по 5 октября 2018 года она также получила ещё 17 149 рублей на организацию отдыха под видом командировки в Краснодар. С 6 сентября по 18 сентября 2019 года женщина также оформила командировку за 358 980 рублей в Крым. С 6 сентября по 7 октября 2019 года на поездку в Крым она также получила ещё 8 937 рублей (из 11 337 рублей по документам, но 2400 рублей перечислены не были, поэтому этот эпизод расценен как покушение на мошенничество).



В суде часть этих обвинений развалилась, а часть была переквалифицирована с части 3 статьи 159 УК РФ на более мягкую часть 1 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, Данковский суд признал Оксану Фалееву виновной по четырём эпизодам мошенничества по части 1 статьи 159 УК РФ и в покушении на мошенничество по части 3 статьи 30 части 1 статьи 159 УК РФ. За четыре случая мошенничества ей назначили 200 часов обязательных работ, за покушение на мошенничество — 100 часов обязательных работ, а путём частичного сложения этих наказаний женщине назначили 220 часов обязательных работ, но тут же освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.



Экс-чиновницу также оправдали по четырём эпизодам мошенничества по части 3 статьи 159 УК РФ — речь идёт о тратах в 262 500 рублей на поездку в Крым в 2016 году, 371 000 рублей — на визит в Санкт-Петербург в 2017-м, 350 000 рублей — в Краснодар в 2018-м, 358 980 рублей — на путешествие в Крым в 2019-м.



За Оксаной Фалеевой также признали право на реабилитацию. Эпизоды, по которым Фалееву оправдали, вернут в следственный комитет для нового расследования и установления обвиняемого.



Частично были удовлетворены требования прокурора в части возмещения вреда бюджету: Оксана Фалеева должна вернуть администрации Данковского района 46 841 рубль. Также снят арест с недвижимости экс-чиновницы. Данковский городской суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело бывшего начальника организационно-правового отдела администрации Данковского района Оксаны Фалеевой. Экс-чиновницу обвиняли в 8 эпизодах мошенничества, совершенного с использованием служебного положения (по части 3 статьи 159 УК РФ) и одном покушении на такое мошенничество.Следствие настаивало, что женщина обманывала бухгалтерию района, предоставляя отчеты с ложными сведениями о служебных командировках, а на самом деле под таким соусом подавался обычный отдых. Суммы в обвинительном заключении фигурировали немаленькие. По данным следствия, с 7 августа 2015 года по 14 октября 2015 года чиновница получила 9 127 рублей на служебную командировку в Татарстан, но потратила деньги на отдых в этой республике. С 16 августа по 7 октября 2016 года она же получила 262 500 на организацию бесплатного отдыха под видом служебной командировки в Крым. С 30 августа по 10 октября 2016 года она также получила 10 640 рублей на отдых в Крыму под видом служебной командировки. С 24 июля по 12 сентября 2017 года Оксана Фалеева получила 371 000 рублей на отдых под видом командировки в Санкт-Петербург. С 24 июля по 6 октября 2017 года она также получила 18 135 рублей на отдых под видом командировки в Санкт-Петербург. Со 2 июля по 14 августа 2018 года женщина получила 350 000 рублей на организацию отдыха в Краснодаре под видом командировки. С 9 июля по 5 октября 2018 года она также получила ещё 17 149 рублей на организацию отдыха под видом командировки в Краснодар. С 6 сентября по 18 сентября 2019 года женщина также оформила командировку за 358 980 рублей в Крым. С 6 сентября по 7 октября 2019 года на поездку в Крым она также получила ещё 8 937 рублей (из 11 337 рублей по документам, но 2400 рублей перечислены не были, поэтому этот эпизод расценен как покушение на мошенничество).В суде часть этих обвинений развалилась, а часть была переквалифицирована с части 3 статьи 159 УК РФ на более мягкую часть 1 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, Данковский суд признал Оксану Фалееву виновной по четырём эпизодам мошенничества по части 1 статьи 159 УК РФ и в покушении на мошенничество по части 3 статьи 30 части 1 статьи 159 УК РФ. За четыре случая мошенничества ей назначили 200 часов обязательных работ, за покушение на мошенничество — 100 часов обязательных работ, а путём частичного сложения этих наказаний женщине назначили 220 часов обязательных работ, но тут же освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.Экс-чиновницу также оправдали по четырём эпизодам мошенничества по части 3 статьи 159 УК РФ — речь идёт о тратах в 262 500 рублей на поездку в Крым в 2016 году, 371 000 рублей — на визит в Санкт-Петербург в 2017-м, 350 000 рублей — в Краснодар в 2018-м, 358 980 рублей — на путешествие в Крым в 2019-м.За Оксаной Фалеевой также признали право на реабилитацию. Эпизоды, по которым Фалееву оправдали, вернут в следственный комитет для нового расследования и установления обвиняемого.Частично были удовлетворены требования прокурора в части возмещения вреда бюджету: Оксана Фалеева должна вернуть администрации Данковского района 46 841 рубль. Также снят арест с недвижимости экс-чиновницы.