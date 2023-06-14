70-летнюю ельчанку обманули на миллион рублей при продаже дома

Пенсионерка продиктовала потенциальной покупательнице реквизиты своей карты, а потом ещё и назвала присланный на телефон четырехзначный код.

70-летняя ельчанка нарвалась на мошенников при продаже дома. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина разместила в Интернете объявление о продаже дома и указала номер своего телефона.



Через несколько дней ей позвонила потенциальная покупательница, которая попросила назвать данные карты для перечисления предоплаты. Пенсионерка без опасений назвала реквизиты, ведь денег на карте не было.



Затем ей перезвонил якобы брат покупательницы и попросил продиктовать четырехзначный код, чтобы подтвердить перевод. Ельчанка озвучила нужные цифры и стала ждать перевода денег.



Но с ней связался сотрудник банка, который пояснил, что со счетами женщины проводятся подозрительные операции. Пенсионерка сразу же направилась в банк и заблокировала все свои карты, но было уже поздно. Мошенники успели перевести с её счета 1 011 000 рублей.



СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта, совершенная в особо крупном размере».