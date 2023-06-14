Здоровье

49 минут назад

Липчане вторую неделю подряд не болеют гриппом

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Липчане вторую неделю подряд не болеют гриппом

В регионе циркулируют ОРВИ — в основном, парагрипп и риновирусы.

C 5 по 11 июня в Липецкой области были зарегистрированы 41 случай коронавируса (это на 15% ниже уровня предыдущей недели) и 3 162 случаев ОРВИ (случаев гриппа не регистрировали).

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю на 12%, среди заболевших преобладают дети в возрасте до 14 лет (53% всех заболевших).

В Липецке зарегистрировано 1 964 случая ОРВИ или 62% всех случаев по области. В Липецке заболеваемость за неделю снизилась на 17,8%.

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, сейчас доминируют парагрипп (44%), риновирусы (24%), от 4% до 12% проб представлены сезонными коронавирусами, адено-, метапневмовирусами и сочетаниями других негриппозных респираторных вирусов.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Комментарии (1)

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В корне не согласен

21 минуту назад
Откуда такая статистика? Если никто не обращался за мед. помощью - это не значит, что никто не болел. Большинство гриппозников лечатся сами...
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
150
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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