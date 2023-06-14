Липчане вторую неделю подряд не болеют гриппом

В регионе циркулируют ОРВИ — в основном, парагрипп и риновирусы.

C 5 по 11 июня в Липецкой области были зарегистрированы 41 случай коронавируса (это на 15% ниже уровня предыдущей недели) и 3 162 случаев ОРВИ (случаев гриппа не регистрировали).



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю на 12%, среди заболевших преобладают дети в возрасте до 14 лет (53% всех заболевших).



В Липецке зарегистрировано 1 964 случая ОРВИ или 62% всех случаев по области. В Липецке заболеваемость за неделю снизилась на 17,8%.



По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, сейчас доминируют парагрипп (44%), риновирусы (24%), от 4% до 12% проб представлены сезонными коронавирусами, адено-, метапневмовирусами и сочетаниями других негриппозных респираторных вирусов.