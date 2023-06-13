Липецкая область оказалась в «тридцатке» регионов РФ по доступности жилья

Липецкая область расположилась на 28 месте в рейтинге российских регионов по доступности приобретения жилья. В исследовании «РИА Новости» оценивалась возможность жителей регионов купить типовую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке.





Для составления рейтинга эксперты «РИА Новости» подсчитали минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком, и среднестатистической зарплатой, сможет без долгов и кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2023 года в своем регионе. При этом семья на эти цели должна откладывать все средства, оставшиеся после повседневных трат – их высчитывали, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе. В качестве средней зарплаты брались данные уровня 2022 года, семья могла использовать накопленные на 1 апреля 2023 года депозиты. Исследование также поясняет - семьи в реальности тратят намного большие суммы, чем та, которая укладывается в официальный прожиточный минимум. Поэтому можно сказать, что рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата.



В Липецкой области семья с одним ребенком сможет без займов накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров (на начало 2023 года) за 5,8 года. Средняя стоимость такой квартиры на начало нынешнего года составляла 4,3 миллиона рублей. На начало 2022 года срок накопления составлял 5,5 года.



Из регионов Черноземья самую высокую строку рейтинга заняла Белгородская область (15 место), где на типовую «двушку» при минимальных тратах можно накопить за 5,2 года. В Курской области (27 место) этот срок составил 5,6 года. Воронежская область заняла 31 место, здесь на квартиру семье пришлось бы копить 5,9 года. На 69 месте расположилась Тамбовская область (8,3 года в режиме экономии).



В среднем по России семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум 4,4 года. По стране средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на начало года составляет 5,1 миллиона рублей. Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (срок накоплений – 2,6 года), Магаданская область (2,6 года) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,7 года), аутсайдеры – Севастополь (14,2 года), Кабардино-Балкария (13,5 года), Крым и Карачаево-Черкессия (по 12,8 года).



