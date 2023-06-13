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Липецкая область оказалась в «тридцатке» регионов РФ по доступности жилья
Липецкая область расположилась на 28 месте в рейтинге российских регионов по доступности приобретения жилья. В исследовании «РИА Новости» оценивалась возможность жителей регионов купить типовую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке.
В Липецкой области семья с одним ребенком сможет без займов накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров (на начало 2023 года) за 5,8 года. Средняя стоимость такой квартиры на начало нынешнего года составляла 4,3 миллиона рублей. На начало 2022 года срок накопления составлял 5,5 года.
Из регионов Черноземья самую высокую строку рейтинга заняла Белгородская область (15 место), где на типовую «двушку» при минимальных тратах можно накопить за 5,2 года. В Курской области (27 место) этот срок составил 5,6 года. Воронежская область заняла 31 место, здесь на квартиру семье пришлось бы копить 5,9 года. На 69 месте расположилась Тамбовская область (8,3 года в режиме экономии).
В среднем по России семье с одним ребенком придется копить на квартиру минимум 4,4 года. По стране средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на начало года составляет 5,1 миллиона рублей. Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (срок накоплений – 2,6 года), Магаданская область (2,6 года) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,7 года), аутсайдеры – Севастополь (14,2 года), Кабардино-Балкария (13,5 года), Крым и Карачаево-Черкессия (по 12,8 года).