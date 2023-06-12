На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

13 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – без холодной воды останутся потребители пяти улиц, предупредили в компании.





С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гришина, № 9 по улице Талалихина, №№ 5, 9, 11, вл. 9 по улице Фадеева, №№ 29, 29а по улице О. Дундича. Воду подвезут по адресу: улица Гришина, 6.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 16 по улице Водопьянова. Машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



13 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 3 в переулке Курако, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Челюскинцев, обесточат также улицы Ивана Франко и Минина.

