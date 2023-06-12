48 минут назад
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
13 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – без холодной воды останутся потребители пяти улиц, предупредили в компании.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 16 по улице Водопьянова. Машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
13 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 3 в переулке Курако, №№ 1, 2, 3, 4 в переулке Челюскинцев, обесточат также улицы Ивана Франко и Минина.