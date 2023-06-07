Происшествия
58 минут назад
В аптеке у пенсионерки украли кошелёк с 27 000 рублей
В краже подозревают неработающую 42-летнюю жительницу Тамбова.
20 мая у 73-летней пенсионерки в аптеке по улице 15 микрорайон из сумки похитили кошелек, в котором были 27 000 рублей и паспорт. В краже подозревают неработающую 42-летнюю жительницу Тамбова.
«Подозреваемая приезжала в город к родственникам и зашла в аптеку. А там потерпевшая выбирала товар и поставила сумку на прилавок. Этим и воспользовалась подозреваемая, вытащив кошелек и паспорт», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
В содеянном тамбовчанка созналась и уже вернула часть денег потерпевшей.
«Подозреваемая приезжала в город к родственникам и зашла в аптеку. А там потерпевшая выбирала товар и поставила сумку на прилавок. Этим и воспользовалась подозреваемая, вытащив кошелек и паспорт», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
В содеянном тамбовчанка созналась и уже вернула часть денег потерпевшей.
Галина