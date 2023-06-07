Происшествия

58 минут назад

В аптеке у пенсионерки украли кошелёк с 27 000 рублей

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#кража
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В аптеке у пенсионерки украли кошелёк с 27 000 рублей

В краже подозревают неработающую 42-летнюю жительницу Тамбова.

20 мая у 73-летней пенсионерки в аптеке по улице 15 микрорайон из сумки похитили кошелек, в котором были 27 000 рублей и паспорт. В краже подозревают неработающую 42-летнюю жительницу Тамбова.

«Подозреваемая приезжала в город к родственникам и зашла в аптеку. А там потерпевшая выбирала товар и поставила сумку на прилавок. Этим и воспользовалась подозреваемая, вытащив кошелек и паспорт», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В содеянном тамбовчанка созналась и уже вернула часть денег потерпевшей.
1 419
#кража
1

Комментарии (1)

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Галина

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Цыганка
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