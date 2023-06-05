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3 минуты назад

Турция с 1 июля увеличит плату на 8,3% за проходы судов через Босфор и Дарданеллы

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#Турция #Босфор

Цена достигнет 4,42 доллара за тонну.

Турция с 1 июля повысит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8,3 процента — до 4,42 доллара за тонну, - пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Aydınlık.

Отмечается, что после данного решения доходы страны могут достичь в 2023 году $900 млн, - пишет издание со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры.

Уточняется, что сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в зоне проливов. Деньги со сборов тратятся на медицинское обслуживание и эвакуацию в случае ЧС, а также на обеспечение работы маяков.

Кроме того, принято решение о том, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля.

В октябре 2022 года Турция пятикратно увеличила стоимость прохода торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

В конце апреля управление береговой охраны Турции заявляло о временном закрытии пролива Босфор из-за поломки сухогруза.
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#Турция #Босфор

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