Общество

33 минуты назад

Бюджет Липецка вырос на 931,2 миллиона рублей

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#бюджет
Бюджет Липецка вырос на 931,2 миллиона рублей

Размер расходов городской казны впервые перевалил за 20 миллиардов.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты утвердили очередной пакет изменений муниципального бюджета, увеличив его по доходам и расходам на 931,2 млн рублей. И эта сумма была бы даже больше, но мэрия уменьшила на 57,5 миллионов собственные доходы городской казны по налогу на землю.

Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала о предложениях по трате этих средств главы города Евгении Уваркиной. Дополнительные межбюджетные трансферты будут потрачены на исполнение обязательств мэрии по «трамвайной» концессии (201 млн рублей), ежемесячное денежное вознаграждение педагогам (172,7 млн рублей), строительство школы в микрорайоне «Елецкий» (48,9 млн рублей), разработку проекта участия школ в федеральной программе капремонта образовательных учреждений в 2024 году (44 млн рублей), благоустройство дворов (21,7 млн рублей), расселение жителей 1-6 подъездов признанного критически аварийным дома №16 в 9 микрорайоне (14,8 млн рублей), устройство платного парковочного пространства в центре Липецка (12 млн рублей), эксплуатацию и ремонт городских фонтанов (6,4 млн рублей).

Удивительно, но депутаты не задали Татьяне Григоровой ни одного вопроса!

В результате вносимых изменений бюджет города по доходам составил 19 млрд рублей, по расходам - 20,4 миллиарда.
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#бюджет

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