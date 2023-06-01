В Липецкой области больше 200 тысяч детей

Сегодня отмечается Международный День защиты детей, по данным «Липецкстата» в дети составляют почти пятую часть населения региона.



В Липецкой области на начало 2022 года проживало 217,7 тысячи детей, или 19% населения региона. Малышей в возрасте от 0 до 6 лет — 78,5 тысячи, детей в возрасте 7-14 лет — 104,3 тысячи, подростков 15-17 лет — 34,9 тысячи, сообщает «Липецкстат».



Мальчики составляют более 51% детского населения области. Почти две трети детей проживает в городах, больше всего в Липецке — 96,5 тысячи, и Ельце — 19,1 тысячи. Самый «многодетный» из районов области — Грязинский — 16,2 тысячи детей или почти 21% населения района, а меньше всего детей в Воловском районе — немногим более двух тысяч (около 16%).



115,1 тысячи детей живут с двумя родителями, 55,9 тысячи — воспитывают только мамы, с отцами живут почти 9 тысяч детей.



По предварительным данным, за прошлый год в области родился 8041 ребенок – 4199 мальчиков и 3842 девочки.

