Сегодня в Липецке: полная карта Дня защиты детей, сухой закон и новый фильм с 79-летним Де Ниро

Рассказываем всё самое главное про первый день лета.

Погода без изменений

Сегодняшняя погода ничем не будет отличаться от вчерашнего последнего дня весны. На улице по-прежнему 22-24 градуса и без осадков.







Отключения воды на 3-х улицах

С 10:00 до 20:00 сегодня без холодной воды останутся потребители на улице Клары Цеткин, 1 ст.3, вл.1, 1а, 1а ст.1, 1а ст.7, вл. 5, вл. 7, вл. 8а ст.1, вл. 8б, 9, 10, ст. 10б, 12, ст. 14, вл. 14а, вл. 17, вл. 33, вл. 33 ст.1, а также жители частного сектора на улицах Вавилова и Шевченко.







Отключения света на 5-ти улицах

Плановые отключения электричества с 9:00 до 17:00 пройдут в 15-м микрорайоне, 9а; на улицах Гастелло, 1а, 31; Металлургов, 6, 9; Солидарности, 2б, 3. Без света полностью останется переулок Данковский.







Пробки

На часах ещё не было 6-ти, а жёлтые участки на электроны картах уже появились на проспекте Победы, Воронежском шоссе, улицах Московской, Гагарина, Терешковой. Циолковского, Неделина. То ли ещё будет: там, где рано утром жёлтый, скоро по мере разрастания пробки появится и красный цвет. Советуем перед выездом найти пару минут на изучение дорожной обстановки и выбор оптимального маршрута. Экономьте своё время и не плодите пробки в городе, став их невольным соучастником.

Инклюзивная программа в Быхановом саду (0+)

Главная тема сегодня – международный День защиты детей, который по традиции отмечают 1 июня. В Быхановом саду пройдёт программа «Маленькие дети на большой планете», подготовленная Центральной библиотечной системой города.

Станции будут работать с 11:00 до 13:00, занятие здесь найдётся каждому ребёнку. Так, мальчиков и девочек будет ждать «Книжная гостиная». Здесь ребята смогут познакомиться с местной писательницей Галиной Соболевой. Семьям покажут литературные новинки и пригласят на специальную фотозону.







Активным липчанам предложат игры на «Спортивных лужайках». Дети смогут поучаствовать в инклюзивных играх в футбол и посоревноваться в меткости в бочче. Мастера ролибола покажут, как натренировать координацию и ловкость.

Следующая площадка – «Островок дружбы». Молодые горожане увидят персонажей известных сказок и познакомятся с современными технологиями. Еще на праздник привезут животных проекта «В гости к желтой собаке».

В «Творческой мастерской» родители и дети познакомятся с работами особенных художников. Также организуют фотовыставки и мастер-классы с резьбой по дереву.

В 17:30 на сцену парка с концертом «Наш праздник!» выйдут музыканты и танцоры. Перед гостями выступит народных инклюзивный театр «Параллели».

Сказка в парке Победы (0+)

В парке Победы интерактивная программа «Сказка в городе» стартует в 14:00 и продлится до 20:00. Молодых жителей областного центра приглашают на познавательные игры, конкурс асфальтных рисунков и мастер-классы.







Во время работы площадок детей будут радовать ростовые куклы. Организаторы подготовят спортивную зону. Вечером горожанам покажут концерт.

Анимационные программы (0+)



В 17:30 в детский парк «Сказка» пожалуют аниматоры в костюмах и для всех-всех устроят веселые конкурсы, эстафеты и музыкальные викторины.

А в в 19:00 начнется анимационное шоу «Карусель эмоций» в бульваре «Европейский». Здесь ребят буду ждать ростовые куклы, игры и музыкальные испытания.

Фестиваль детских фильмов «Радуга» (6+)

Откроется фестиваль в 15:30 на площади перед ОЦКНТ. Всего для подрастающего поколения отобрали девять игровых и шесть мультипликационных полнометражек.



Первый показ состоится как раз 1 июня на Липецком городище. В 18:00 начнется российский приключенческий фильм «Земная сторона луны». Затем зрители смогут насладиться китайским мультфильмом «Братья Медведи: Тайна трех миров».







Фестиваль продлится до 30 июня. Дети смогут проголосовать за понравившуюся картину и выбрать победителя «Радуги-2023».

«Сухой» закон

1 июня весь день в липецких магазинах не купить спиртного. Не велит региональный закон, согласно которому введён запрет на оборот алкогольной продукции в Международный день защиты детей.







В течение года у липчан будет ещё два сухих дня: День молодёжи — 27 июня и День знаний — 1 сентября. Сами вырастили такое поколение, что если оно идёт в школу, то крепкие напитки лучше спрятать подальше.

«Музей для друзей» (12+)

Продолжатся и мероприятия IV Межрегионального фестиваля «Музей для друзей», которые в этом году посвящены 320-летию Липецка.







В 12:00 в историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) состоится презентация музейной версии настольной игры от исторического клуба «1398». Игра посвящена истории липецкого трамвайного движения.

А в 16:00 в музее «Городская управа» (Октябрьская,57) состоится открытие выставки наличников Липецкой области от общественной организации «Археологические исследования».

Кинопремьеры

В День защиты детей и главная премьера в кино связана с популярнейшим мультипликационным сериалом.

«Маша и Медведь в кино: скажите «Ой». Россия, 2023. Мультфильм. Режиссёр Артём Наумов (0+)

Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в центре светской жизни большого города. Сегодня он – свадебный фотограф, а Маша – его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви. Очаровательная история с вдохновляющим посланием о любви и дружбе, которая не раз заставит зрителей сказать: «Ой!».

Роли дублировали: Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артём Божутин.

«До рассвета». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Георгий Даниэлянц (18+)

Новый день — новая жизнь! Герои получают шанс убедиться в достоверности этого утверждения, ведь у каждого из них этой ночью появилась возможность кардинально изменить свою судьбу. И теперь, когда до рассвета осталось всего несколько часов, они должны сделать первый шаг к новой жизни. Но, оказывается, это не так-то просто.

В ролях: Сергей Горобченко, Артём Попов, Ангелина Поплавская.

«Уикэенд с батей». США, 2023. Комедия. Режиссёр Лаура Теруссо (16+)

Себастьян планирует провести уикенд со своей очаровательной невестой Элли (Бибб) и ее семьей в их роскошном фамильном поместье, где есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин. Отличный план на длинные выходные, но Элли настаивает, чтобы Себастьян также пригласил своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера родом из Италии. Культурный шок ждет всех! Но ведь родственников не выбирают?

В ролях: Роберт Де Ниро, Ким Кэтролл, Дэвид Раш.

Дорогие липчане! Лето – это отпуск, жара, шашлыки и… необходимость работать, даже когда душа зовёт на пляж. Но даже в это прекрасное время года не нужно забывать о новостях, тем более, жителям Липецкой области не нужно тратить слишком много времени на их поиск: достаточно зайти на GOROD48. С нами вы не упустите ничего важного, интересного и полезного. Вы и нынешний день начали с новостей, раз читаете эти строки – так держать! Ждём вас на сайте много-много раз в течение дня. До новых встреч!