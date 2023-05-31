Происшествия

11 минут назад

18-летнего усманца поймали с наркотиками при проведении «контрольной закупки»

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#наркотики
18-летнего усманца поймали с наркотиками при проведении «контрольной закупки»

Обвиняемый продал за 1000 рублей полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Усманский районный суд поместил на 28 суток под домашний арест 18-летнего парня, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

По версии следствия, 12 апреля обвиняемый продал за 1000 рублей полимерный пакет с веществом растительного происхождения лицу, выступающему в роли закупщика.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, действия парня квалифицированы по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Поскольку обвиняемый имеет постоянное место жительства, ранее к уголовной ответственности не привлекался, его поместили под домашний арест.
51
#наркотики

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