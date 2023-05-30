В усманской библиотеке обрушилось межэтажное перекрытие

Обрушение – не сильное. Силы МЧС не привлекались

Как сообщают усманские паблики, вчера в здании городской библиотеки на улице Вельяминова обрушилось межэтажное перекрытие.В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Усманского района ГУ МЧС России по Липецкой области рассказали GOROD48, что силы МЧС на происшествия не вызывались.Дежурный усманского отдела МЧС сообщил, что обрушение не сильное, здание для определения ущерба осматривала комиссия администрации города.Здание старое - постройки конца XIX начала XX века. Его первый этаж занимают коммерсанты, второй – библиотека. Коммерсантов переселили в другое здание.