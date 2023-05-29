В России

21 минуту назад

Минтруд сообщает о сокращении в РФ числа женщин фертильного возраста

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#женщины #рождаемость #численность

По прогнозам экспертов из Минтруда, после 2030 года Россию ждет резкое падение рождаемости.

Численность женщин в возрасте от 30 до 39 лет к 2030 году в России сократится на 33,8% — с 12 млн до 7,9 млн, при этом на женщин этого возраста приходится почти половина (48%) рождений, - заявила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, отметив, что в целом к 2030 году общее число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться.

"У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей - 58% вторых рождений, и 68% третьих рождений. И эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 млн", - сказала она на Московском международном демографическом форуме "Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности".

По ее словам, общее количество женщин репродуктивного возраста в России будет сокращаться до 2030 года, - передает ТАСС.

Она привела данные, согласно которым численность женщин 20-29 лет к 2030 году увеличится с 7,2 млн до 7,9 млн - на 9,7%. Кроме того, более 48% рождений приходится на женщин в возрасте от 30 до 39 лет, и 44% рождений - на женщин в возрасте от 20 до 29 лет.
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#женщины #рождаемость #численность

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