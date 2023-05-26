За сутки на дорогах области пострадали два человека.

25 мая в поселке Петровский Добринского района 12-летний мальчик на мопеде сбил 11-летнего ребенка. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, сбитый мальчик получил получил травмы.Вторым пострадавшим в дорожных авариях за вчерашний день стал 50-летний водитель «Мерседеса». Около десяти утра на трассе «Дон» в Задонском районе он не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.За сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 24 ДТП, они обошлись без пострадавших.