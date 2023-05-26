Происшествия

37 минут назад

12-летний мальчик на мопеде сбил 11-летнего ребенка

327
#авария #ДТП
12-летний мальчик на мопеде сбил 11-летнего ребенка

За сутки на дорогах области пострадали два человека.

25 мая в поселке Петровский Добринского района 12-летний мальчик на мопеде сбил 11-летнего ребенка. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, сбитый мальчик получил получил травмы.

Вторым пострадавшим в дорожных авариях за вчерашний день стал 50-летний водитель «Мерседеса». Около десяти утра на трассе «Дон» в Задонском районе он не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.

Vid_povrezhdennogo_avtomobilya_sleva.jpg

За сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 24 ДТП, они обошлись без пострадавших. 

327
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
54
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Автобус «ПАЗ» сгорел на улице Смургиса
#пожар
Автобус «ПАЗ» сгорел на улице Смургиса

сегодня, 09:16

Происшествия
В девятиэтажке на Стаханова разворотило мусоропровод
#пожар
1
В девятиэтажке на Стаханова разворотило мусоропровод

сегодня, 09:13

Происшествия
Полиция проверит информацию о нападении группы подростков на школьника
#нападение #подростки
14
Полиция проверит информацию о нападении группы подростков на школьника

вчера, 17:18

Происшествия
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали организаторов фиктивных браков между и иностранцами и липчанк...
#миграция
16
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали организаторов фиктивных браков между и иностранцами и липчанк...

вчера, 16:25

Происшествия
Следственный комитет проверит инцидент с падением футбольных ворот на первоклассника
#травма #дети
8
Следственный комитет проверит инцидент с падением футбольных ворот на первоклассника

вчера, 15:45

Происшествия
Спасатели уничтожили 100-миллиметровый артиллерийский снаряд
#УГПСС #спасатели
2
Спасатели уничтожили 100-миллиметровый артиллерийский снаряд

вчера, 15:36

Происшествия