Общество

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Юридическая компания выплатит потребителю 92 000 рублей

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#права потребителей #Роспотребнадзор
Юридическая компания выплатит потребителю 92 000 рублей

За клиента вступился Роспотребнадзор.

В мировом судебном участке Липецка рассмотрено гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в интересах защиты прав потребителя к ООО «Орбита».

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, потребитель заключил договор об оказании юридических услуг.

По договору исполнитель принял на себя обязательства по подбору юриста, ознакомлению с материалами дела, подготовке правового анализа ситуации, подаче документов в суд, проведение анализа полученных ответов, а также представление интересов клиента в суде первой инстанции.

Потребитель заплатил за это 60 000 рублей. Однако никаких действий по исполнению обязательств ООО «Орбита» не предприняла.

Клиент направил в адрес юридической компании претензию с требованием о возврате денег. Но они остались без удовлетворения, и клиент обратился в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования были полностью удовлетворены: в пользу потребителя подлежит взысканию стоимость услуги 60 000 рублей, моральный вред 2 000 рублей, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке в размере 30 000 рублей, а всего в пользу потребителя присуждено 92 000 рублей.
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#права потребителей #Роспотребнадзор

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