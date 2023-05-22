Первушин хочет попасть в «серебряную» группу, тренер «Сатурна» уверен, что его команду разгонят

Послематчевые выступления тренеров обеих команд.

«Металлург» одержал победу в домашней игре над «Сатурном» из Раменского – 4:2, но борьба за сохранение прописки во второй лиге ещё впереди.

- Такие игры очень нравятся зрителям и не очень нравятся тренерам, - считает главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, - Красивая игра с точки зрения антуража, созданным моментов красивых голов.

Начало было хорошим: и моменты создавали, и Макс Григорьев красивый гол забил. Но тут же пропустили в ответ, что, конечно, ударил по психологии. Затем пропустили второй гол. Но хорошо, что нашли в себе силы переломить ход игры ещё до перерыва и на второй тайм вышли уже ведя в счёте – 3:2. Второй тайм потребовал максимума усилий. Пришлось играть, превозмогая усталость, несмотря на состояние футбольного поля. Поле полили, оно было мягким, но при этом тяжеловатым. Качество газона с каждой игрой в Липецке становится всё хуже и хуже. Это понятно: на поле ложится большая нагрузка, ведь на нём начали проводить ещё и матчи Юношеской футбольной лиги.

Самое главное для нас сейчас – результат. Я не случайно говорю, что все оставшиеся у нас матчи – сродни финалам. И сегодняшний матч был похож на финальную игру – по самоотдаче, по горящим глазам ребят. Моменты мы сегодня создавали легко, могли забить очень много, я рад, что забили четыре и рад, что сегодня выиграли.

- Молодой Сергей Горбатенко вышел на замену и сразу забил первый в своей профессиональной карьере гол. Ожидали такого эффекта?

- Наверное, футбольный боженька всё видит. Я говорил, что верб в него: он всё видит, в том числе, и как Сергей работает на тренировках, старается, прибавляет. Нам нужны молодые футболисты, в том числе и на следующий сезон. Сергей 2002 г.р., к тому же воспитанник местного футбола (родом из Данкова, прим.). Я за него очень рад – поздравил, и вся команда его поздравила. Если бы ещё второй гол забил (у Горбатенко был момент, когда он уже и вратаря обыграл, но упустил мяч за лицевую линию, прим.), то вообще был бы герой.

Очень приятно, когда ярко играет молодёжь. Максим Болдырев сегодня провёл очень хороший матч, заработал пенальти. Серёжка Горбатенко качественно выходит, Заботкин – это как раз тот путь, который мы выбираем. Еще бы, конечно, была бы подлиннее у нас скамейка… Тяжело на самом деле и тренировочный процесс вести с ограниченной обоймой игроков. Не знаешь, как готовить команду. Какие-то нагрузочные дни убираем – где есть стыки, единоборства. Сердце кровью обливается - не дай Бог, кто-то травму получит. В прошлом матче напасть – друг другу лбы порасшибали (Смирных и Поярков столкнулись друг с другом во время игры в гостях у «Динамо-Владивосток», встречи с повязкой на голове смог продолжить только Поярков, прим.). Как говорится, если не свои, то чужие расшибут.

Поэтому постоянно страхуемся и в тренировочном процессе, поэтому сил на концовку не всегда хватает. Сегодня молодёжь, напротив, обеспечила ударную концовку: Серёжка вышел – молодец, Сашка вышел – молодец, Мишка вышел – молодец (видимо, Горбатенко, Викторов и Заботкин, прим.). Нам как раз и надо добавлять после 60-й минуты. В этом турнире уже нужно выкладываться на сто процентов. Если в осенней части ещё можно было с какой-то командой чуть-чуть передохнуть, то здесь передышки уже нет. Любая команда может обыграть любую. Для нас ещё ничего не закончено. Впереди 3 финала – будем играть, будем биться. Всё сделает для того, чтобы набрать столько очков, чтобы нам хватило для игры – будем реалистами – в «серебряной» группе второго дивизиона.

- Болдырев провёл лучший матч в сезоне?

- Думаю, да. Хотя и для него, и для Глебова начало было не очень. А как раз именно эти игроки отвечают за организацию атакующих действий, за за голы, голевые передачи, за пенальти. Как только они включились, Болдырев заработал пенальти, отдал голевой пас, Глебов забил великолепный гол. Да и вся команда сыграла хорошо. Это было видно по настрою. Я их уже настолько хорошо изучил ребят, что понимаю, когда игра будет огонь, а когда - так себе. Сегодня всё сошлось – и результат, и качество игры.

- Выход на поле Матюши - плановая ротация, или к игре Александра Кобзева были претензии?

- До этого оба сыграли по четыре матча. Меняли мы их после неудачных отрезков. Матюшу после поражения 1:3 от «Сатурна», Кобзева - после проигрыша с таким же счётом Владивостоку. У нас два равноценных голкипера.

- Это означает, что оба вратаря весной проведут равное количество матчей?

- Ничего это не означает. Только от их формы зависит, кто играет в основе.

- А кто будет стоять в следующей игре на выезде с «Салютом»?

- У нас ещё неделя на подготовку. Определимся позднее.

Тренер «Сатурна» Игорь Рудой признал поражение своей команды закономерным, а причиной его считает отношение игроков «Сатурна» к делу. Лейтмотив его выступления – скоро этот состав команды разгонят, и поделом.



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- Слов нет. Катимся от игры к игре, или уже пошли под откос.… Если брать весеннюю часть сезона нашей команды, то я не понимаю, что происходит. Вроде бы разговариваешь, объясняешь футболистам. Все всё понимают, но на поле всё происходит с точностью до наоборот. Можно было ещё несколько туров назад плюнуть на всё, развернуться и уйти. Что дальше? За результат отвечает всегда главный тренер. Буду до конца, понятно, что весь негатив выльется на меня. А ребята… с такой игрой им будет тяжеловато трудоустроиться в других клубах, если они ещё хотят играть в футбол. Так в футбол не играют.

Будем откровенны, игра давалась. В первом тайме даже вели в счёте. Есть у нас проблемы, защитник вышел с недолеченной травмой. Его продавили - пропустили первый мяч. Но отыгрались, вроде надо успокоиться. Соперник был по зубам. Мы десятые, да пусть даже двадцатые, а «Металлург» в первой пятерке. Но я не вижу разницы между командами. Если она и есть, то только в желании, в отношении к делу. Игроки должны отвечать за свои действия на поле. Осталось три тура. Наверное, для кого-то в этой команде футбольная жизнь закончится. Как и у меня, скорее всего.

За 3 тура до финиша «Металлург» занимает 4-е место в турнирной таблице. Чтобы попасть в сильнейшую группе второй лиги нужно финишировать в «тройке», чтобы в следующею по силе «серебряную» - в «пятёрке». Всё что ниже, по факту – третий дивизион.