Липецкстат: в апреле заметно подорожали овощи, но стали дешевле яйца и сметана

В апреле инфляция в Липецкой области составила 0,46%, а с начала года рост потребительских цен составил 1,42%, сообщает Липецкстат.

Выросли цены в апреле на продовольственные товары на 0,58%, а в целом с начала года они увеличились на 2,09%. Рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию – на 5%: в этой группе заметнее всего подорожали овощи (на 10%), фрукты и цитрусовые выросли в цене на 2%, при том картофель подешевел на 3%. Повысились цены на свинину на 4%, сахар – на 3%, хлеб и хлебобулочные изделия, натуральные консервированные, маринованные овощи, мороженое – на 2%, мясо птицы, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, сливочное масло, копченые продукты из мяса и птицы – на 1%. Вместе с тем снизились цены на сметану, куриные яйца – на 5-6%, пшеничную муку, соль, молоко, печенье – на 3%, йогурт, маргарин, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы – на 2%, изделия колбасные, сыр, макаронные и крупяные изделия, чай, кофе, какао – на 1%. Алкогольные напитки подешевели на 1%.



Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,45%, при том в целом за четыре месяца они снизились на 0,18%. Так, в апреле заметно увеличились цены на ювелирные изделия (+5%), велосипеды и мотоциклы подорожали на 2%, табачные изделия, медицинские товары, металлическая посуда, легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, строительные материалы, одежда, автомобильный бензин, мебель, галантерейные изделия– на 1%. Одновременно с этим снизились цены на телерадиотовары – на 2%, спички, электротовары и другие бытовые приборы, предметы садоводства, товары для животных, средства связи, персональные компьютеры - на 1%.



Цены и тарифы на услуги в апреле выросли на 0,3%, а по сравнению с концом декабря 2022 года – на 2,9%. Увеличилась стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 10%, услуги банков - на 9%, плата за пользование общественным туалетом – на 3%, услуги в сфере зарубежного туризма, экскурсионные услуги – на 2%, аренда одно-двухкомнатной квартиры у частных лиц – на 1%. Вместе с тем стоимость услуг страхования снизилась на 4%, занятий на курсах профессионального обучения – на 1%, сообщает Липецкстат.



