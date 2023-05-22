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Липецкстат: в апреле заметно подорожали овощи, но стали дешевле яйца и сметана
В апреле инфляция в Липецкой области составила 0,46%, а с начала года рост потребительских цен составил 1,42%, сообщает Липецкстат.
Цены на непродовольственные товары в апреле выросли на 0,45%, при том в целом за четыре месяца они снизились на 0,18%. Так, в апреле заметно увеличились цены на ювелирные изделия (+5%), велосипеды и мотоциклы подорожали на 2%, табачные изделия, медицинские товары, металлическая посуда, легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, строительные материалы, одежда, автомобильный бензин, мебель, галантерейные изделия– на 1%. Одновременно с этим снизились цены на телерадиотовары – на 2%, спички, электротовары и другие бытовые приборы, предметы садоводства, товары для животных, средства связи, персональные компьютеры - на 1%.
Цены и тарифы на услуги в апреле выросли на 0,3%, а по сравнению с концом декабря 2022 года – на 2,9%. Увеличилась стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 10%, услуги банков - на 9%, плата за пользование общественным туалетом – на 3%, услуги в сфере зарубежного туризма, экскурсионные услуги – на 2%, аренда одно-двухкомнатной квартиры у частных лиц – на 1%. Вместе с тем стоимость услуг страхования снизилась на 4%, занятий на курсах профессионального обучения – на 1%, сообщает Липецкстат.
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