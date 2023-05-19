В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вопросам детского отдыха

Родителей и сотрудников лагерей будут консультировать с 22 мая по 2 июня.

В рамках проведения Всероссийской «горячей линии» по вопросам детского отдыха с 22 мая по 2 июня специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проконсультируют родителей и сотрудников лагерей по вопросам санитарного законодательства инфекционной безопасности детского отдыха.



«Горячая линия» будет работать в понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 14:00.



Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: 30-88-25, 30-88-30, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471), 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.