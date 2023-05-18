Происшествия
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На трассе М4 «Дон» сгорел тягач «Вольво»
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А в Грязинском районе — электроподстанция «Вперед».
Днем 17 мая на 394-м километре трассы М4 «Дон в Елецком районе сгорел тягач «Вольво» и обгорел его прицеп, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
В Чаплыгине на улице Свободы в подвале школьной столовой горел в тот же день мусор на площади пять квадратных метров, а в деревне Колоусовка Грязинского района в результате возгорания повреждены три ячейки подстанции «Вперед».
Ночью, кроме квартир на улице Космонавтов, в Липецке горела квартира на улице Ангарской. Повреждены вещи на двух квадратных метрах площади. Возгорание потушили до приезда пожарных очевидцы. В селе Вислая Поляна Тербунского района сгорела надворная постройка.
Всего 17 мая произошло девять пожаров. В трех случаях горели мусор и сухая трава. За ночь 18-го мая произошло уже таких возгорания.
В Чаплыгине на улице Свободы в подвале школьной столовой горел в тот же день мусор на площади пять квадратных метров, а в деревне Колоусовка Грязинского района в результате возгорания повреждены три ячейки подстанции «Вперед».
Ночью, кроме квартир на улице Космонавтов, в Липецке горела квартира на улице Ангарской. Повреждены вещи на двух квадратных метрах площади. Возгорание потушили до приезда пожарных очевидцы. В селе Вислая Поляна Тербунского района сгорела надворная постройка.
Всего 17 мая произошло девять пожаров. В трех случаях горели мусор и сухая трава. За ночь 18-го мая произошло уже таких возгорания.
740