Происшествия

38 минут назад

Несколько соседних квартир горели на улице Космонавтов: огонь переходил по балконам

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#Пожар
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Пять человек спасены, 30 - эвакуированы.

Ночью 18 мая в доме №5/1 по улице Космонавтов в Липецке горели несколько квартир.

По словам очевидцев, огонь повредил минимум две квартиры. Хотя, судя по фотографии  с места пожара, повреждены балконы большего числа квартир. Как раз по балконом огонь и переходил с жилья на жилье. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, серьезно пострадала одна квартира - она горела на площади в 21 квадратный метр. Пламя бушевало на еще на четырех балконах. Пять человек спасены, еще 30 - эвакуированы.

Видео сообщества «Липецк LIVE», фото - Владимира Волокитина.
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#Пожар
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Комментарии (2)

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Кирилл

8 минут назад
Жесть я жил в этом доме до 2017 года потом продали разъехался с родителями.
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Гость.

16 минут назад
Только на учениях у пожарных всё чётко и слажено получается. А здесь пожар с балкона на балкон перебрался.
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