Происшествия
38 минут назад
Несколько соседних квартир горели на улице Космонавтов: огонь переходил по балконам
Пять человек спасены, 30 - эвакуированы.
Ночью 18 мая в доме №5/1 по улице Космонавтов в Липецке горели несколько квартир.
По словам очевидцев, огонь повредил минимум две квартиры. Хотя, судя по фотографии с места пожара, повреждены балконы большего числа квартир. Как раз по балконом огонь и переходил с жилья на жилье.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, серьезно пострадала одна квартира - она горела на площади в 21 квадратный метр. Пламя бушевало на еще на четырех балконах. Пять человек спасены, еще 30 - эвакуированы.
Видео сообщества «Липецк LIVE», фото - Владимира Волокитина.
По словам очевидцев, огонь повредил минимум две квартиры. Хотя, судя по фотографии с места пожара, повреждены балконы большего числа квартир. Как раз по балконом огонь и переходил с жилья на жилье.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, серьезно пострадала одна квартира - она горела на площади в 21 квадратный метр. Пламя бушевало на еще на четырех балконах. Пять человек спасены, еще 30 - эвакуированы.
Видео сообщества «Липецк LIVE», фото - Владимира Волокитина.
Кирилл
Гость.