Несколько соседних квартир горели на улице Космонавтов: огонь переходил по балконам

Пять человек спасены, 30 - эвакуированы.

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», фото - Владимира Волокитина.

Ночью 18 мая в доме №5/1 по улице Космонавтов в Липецке горели несколько квартир.По словам очевидцев, огонь повредил минимум две квартиры. Хотя, судя по фотографии с места пожара, повреждены балконы большего числа квартир. Как раз по балконом огонь и переходил с жилья на жилье.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, серьезно пострадала одна квартира - она горела на площади в 21 квадратный метр. Пламя бушевало на еще на четырех балконах. Пять человек спасены, еще 30 - эвакуированы.