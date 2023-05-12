Липецкая вечЁрка: загадка дыры, испорченный памятник и суд над стрелком с улицы Свиридова

Сегодня, 12 мая, в мэрии считают, во сколько обойдется устранение дыры в стене на Петровском спуске, краевед Иван Климов рассказал, как очистил памятник в Нижнем парке, и дело о стрельбе на улице Свиридова ушло в суд.









А нет. Это каменная облицовка подпорной стены на Петровском спуске. Дыра зияет в том месте, где любят гулять липчане и гости города. В мэрии о



— Я думаю эта дыра образовалась не спроста! Видимо в стене была замурована закладуха старинных золотых монет, — предположил Алкан ЛТЗ.



«Ну стыдобища, развиваем туризм в городе, а памятник нашему дорогому Леонтию Ефремовичу (Цаплину, известному липецкому фотографу XIX–XX веков) в самом центре Липецка на протяжении двух месяцев стоит вот в таком непотребном виде с надписью, хуже, чем на заборе!», — такой гневный пост написал в социальной счети краевед Иван Климов.







Оказалось, что памятник «Фото на память», установленный при входе в Нижний парк, несколько месяцев назад изрисовали вандалы. Нецензурные надписи красовались на памятнике, пока Иван Климов, который водит к нему экскурсионные группы,







И еще про благоустройство. Прокуратура



Громкое дело о стрельбе и резне на улице Свиридова



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38-летнего липчанина обвиняют в покушении на убийство.



А Госинспекция по труду



А по факту гибели 58-летнего велосипедиста, который 2 мая на дороге Хлевное-Липецк попал под колеса автомобиля «Хендай», уже



И о погоде. В выходные дождей не ожидается, на завтра синоптики прогнозируют до + 23 градусов. Как вы думаете, где находится дыра с этой фотографии? Кажется, что на снимке часть средневекового замка.А нет. Это каменная облицовка подпорной стены на Петровском спуске. Дыра зияет в том месте, где любят гулять липчане и гости города. В мэрии о дыре знают . Стену уже обследовали, осталось только рассчитать затраты, необходимые на восстановление облицовки и начать работу.— Я думаю эта дыра образовалась не спроста! Видимо в стене была замурована закладуха старинных золотых монет, — предположил«Ну стыдобища, развиваем туризм в городе, а памятник нашему дорогому Леонтию Ефремовичу (Цаплину, известному липецкому фотографу XIX–XX веков) в самом центре Липецка на протяжении двух месяцев стоит вот в таком непотребном виде с надписью, хуже, чем на заборе!», — такой гневный пост написал в социальной счети краевед Иван Климов.Оказалось, что памятник «Фото на память», установленный при входе в Нижний парк, несколько месяцев назад изрисовали вандалы. Нецензурные надписи красовались на памятнике, пока Иван Климов, который водит к нему экскурсионные группы, не взял губку и не оттер надписи И еще про благоустройство. Прокуратура заинтересовалась тем , каким образом под высоковольтной ЛЭП на улице Папина и проспекте Победы оказались игровая площадка, детский сад и колледж.Громкое дело о стрельбе и резне на улице Свиридова ушло в суд . Напомним, прошлой осенью в доме №14 по улице Свиридова двое старинных приятелей поссорились до такой степени, что один из них сначала ткнул другого ножом в ногу, а потом несколько раз выстрели в него из травматического пистолета.38-летнего липчанина обвиняют в покушении на убийство.А Госинспекция по труду завершила расследование еще одного громкого происшествия. Осенью прошлого года в траншее, проложенной по территории ЛГТУ, насмерть засыпало грунтом 19-летнего разнорабочего. Инспекторы через суд доказали, что студент Павел Зайцев работал по договору подряда в ООО «Сервис-Строй48». То есть признали произошедшее случаем производственного травматизма. Работодателю выдано предписание об оформлении акта формы Н-1. С этим документом потерпевшие могут идти в социальный фонд, и если они будут признаны иждивенцами, то могут рассчитывать на выплату в два миллиона рублей.А по факту гибели 58-летнего велосипедиста, который 2 мая на дороге Хлевное-Липецк попал под колеса автомобиля «Хендай», уже возбуждено уголовное дело. И о погоде. В выходные дождей не ожидается, на завтра синоптики прогнозируют до + 23 градусов.